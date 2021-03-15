Количество прямых международных авиарейсов из Таллинна увеличилось
С 15 марта из Таллиннского аэропорта открыто 10 международных направлений, пишет Rus.ERR.
С 15 марта из Таллиннского аэропорта открыто 10 международных направлений, пишет Rus.ERR.
По сравнению с прошлой неделей в список европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, вернулся Копенгаген. Линию Таллинн-Копенгаген обслуживает латвийский перевозчик AirBaltic.
Также на этой неделе авиарейсы из Эстонии осуществляются во Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Лондон (AirBaltic), Минск ("Белавиа"), Рига (AirBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (AirBaltic, SAS), Амстердам (AirBaltic) и Осло (AirBaltic).
Руководство Таллиннского аэропорта надеется, что весной календарь полетов из Эстонии в города Европы станет более плотным.