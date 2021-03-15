Жизнь с насильником: когда ударить табуреткой не удалось, он стал душить жертву и таскать ее за волосы

Мужчине вменили в вину то, что в начале сентября прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на молочной кухне надворной настройки в ходе ссоры со своей спутницей жизни он схватился за табуретку. Обвиняемый хотел ударить ею свою подругу, но табуретка выпала у него из рук. Тогда он схватил свою жертву двумя руками за плечи и стал трясти, потом начал душить, а затем - таскать за волосы. Она упала на колени, после чего насилие закончилось.

Во второй половине того же месяца обвиняемый, который предварительно употребил алкоголь, снова таскал свою подругу, причиняя потерпевшей боль. Затем он толкнул ее в сторону печи. Все это произошло в надворной постройке.

Мужчина был признан виновным в физическом насилии и приговорен к шести месяцам тюремного заключения. В связи с упрощенным производством и временем, проведенным в предварительном заключении, окончательный приговор составил три месяца 28 дней.

Поскольку в начале января 2021 года в Вируском уездном суде этого человека уже приговорили к одному году и шести месяцам тюремного заключения, новое наказание решением Вируского уездного суда сочли покрытым.