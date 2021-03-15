Эксперимент Postimees: экспресс-тест показал негативный результат даже у больного

В настоящее время экспресс-тесты на коронавирус разрешены в Эстонии только для профессионального использования. Когда редакция предложила мне испытать экспресс-тест на себе, я поначалу был испуган и расстроен. Казалось почти невозможным вставить себе в ноздрю длинную палочку и там покрутить ею. Однако я сделал это, прежде всего, в журналистских целях и пригласил присоединиться ко мне еще двух членов редакции: фотографа Postimees Михкеля Марипуу, который со своей семьей находится в изоляции дома из-за того, что один из детей заболел Covid-19, и руководителя дизайнеров Кайдо Келпа. У Кайдо тест, сделанный медработником восемь дней назад, показал положительный результат, и он постепенно поправляется после болезни, сопровождавшейся несколько повышенной температурой, мышечными болями, насморком, слабостью и кашлем.

Как я и думал, результат моего теста - как у молодого человека, совершенно здорового и находящегося в хорошем тонусе - оказался отрицательным. Однако я был приятно удивлен, потому что сам забор пробы прошел совершенно безболезненно. Медленно и постепенно вводить тестовый тампон в нос было намного проще и менее неприятно, чем я думал. Зная полости своего тела лучше, чем медсестры в пунктах обслуживания, которые делают тест быстро и бесчувственно, я, кажется, добрался до задней стенки ноздри и обратно без слез. Как там дела у Марипуу и Келпа?

Палочка экспресс-теста на коронавирус очень длинная, но, когда делаешь тест самостоятельно, можно сделать это осторожно. ФОТО: Madis Veltman

Марипуу не столь уверен в своих навыках тестирования. «Это было не так уж плохо, но другое дело, как далеко я палочку продвинул. Результат отрицательный, однако это не дает мне полной уверенности, потому что мой ребенок заражен коронавирусом», - сказал Марипуу после теста.

Все прошло совершенно безболезненно. ФОТО: Madis Veltman

Тест Кайдо Келпа также оказался отрицательным. «В прошлую субботу в тестовой палатке я сделал настоящий тест, который оказался положительным. Отсюда у меня сомнения» - не уверен в результате и Келп. Мы приобрели тесты через менеджера Businext Eesti OÜ Тармо Крийса, который не смог с полной уверенностью сказать, почему результат теста человека, инфицированного коронавирусом, оказался отрицательным. «Возможно, дело в том, что в течение этого периода - восьми дней - антитела уже сформировались в организме, и поэтому тест не обнаружил вирус», - сказал Крийс, добавив, что Келпу было бы целесообразно пройти экспресс-тест на антитела.

Результаты оказались противоречивыми. ФОТО: Madis Veltman

Однако глава производящей медицинское оборудование компании Selfdiagnostics, Марко Лехес объяснил Postimees, что экспресс-тест определяет риск заразности человека, тогда как тест ПЦР дает положительный ответ, даже если человек несет частицы мертвого вируса и больше не заразен.

Пройденный тест регистрируется в Департаменте здоровья.