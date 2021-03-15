Эксперимент Postimees: экспресс-тест показал негативный результат даже у больного
В то время как во всем мире экспресс-тесты на Covid-19 довольно широко распространены, жители Эстонии при подозрении на коронавирус по-прежнему вынуждены проходить через пункты тестирования. Я один из тех людей, которые — если у них насморк и саднит в горле — до последней минуты размышляют, позволить ли кому-то покопаться в их носу. До сих пор всегда побеждало чувство долга, но ковыряние длинной палочкой становится все неприятнее.