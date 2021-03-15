Бесплатно ⟩ Скопились ненужные вещи? Если они в хорошем состоянии, такси Центра повторного использования приедет за ними

Такси Uuskasutuskeskus можно вызвать для передачи большого количества чистой и целой одежды, обуви, игрушек, посуды, товаров для хобби, книг и других вещей. Такси приедет, если вещей не менее пяти мешков и передать их можно бесконтактно. «Люди обустраивают в домах место для учебы и работы, поэтому нужно больше пространства. Мы хотим, чтобы ненужные вещи, обнаруженные в ходе такой реорганизации, не завершили свой жизненный путь на свалке, а обрели новых благодарных хозяев. Поэтому в марте и апреле в Таллинне и Тарту мы приезжаем за пожертвованиями на дом», – сказала исполнительный директор Центра повторного использования Диана Паакспуу. Такси для передачи пожертвований можно заказать через сайт Центра: uuskasutus.ee/annetustakso.

С 11 марта все магазины Uuskasutuskeskus закрыты, но в каждом филиале пара работников занимаются интернет-магазином и пожертвованиями. В привычное время работы магазинов пожертвования принимаются, и передать их можно бесконтактно: для этого следует позвонить по номеру телефона, указанному на двери магазина. Центру повторного использования можно пожертвовать и несезонный товар: вещи в хорошем состоянии дождутся своего часа на складе Центра. «Санки и лыжи не должны занимать место в узких коридорах городских квартир – их можно пожертвовать, не дожидаясь следующего сезона. Например, в прошлом году лыжный сезон так и не наступил. Еще нам можно смело приносить зимнюю одежду, которая стала мала», – объяснила Паакспуу.

В Таллинне и Тарту за подержанными вещами приедет такси Центра повторного использования. ФОТО: Uuskasutuskeskus

Вещи, пожертвованные Центру повторного использования, можно приобрести в интернет-магазине pood.uuskasutus.ee, и во время действия ограничений ассортимент особенно широк. «Помимо прочего, интернет-магазин – это хорошая возможность ознакомиться с подержанными товарами, если вы еще не успели посетить магазины Uuskasutuskeskus. Отмечу, что самые новые магазины Uuskasutuskeskus очень просторные, со светлым интерьером и удобным распределением товара по категориям, также мы по возможности обновляем и другие наши магазины. Когда ограничения будут сняты, обязательно приходите в гости!» – добавила Диана Паакспуу.

Uuskasutuskeskus сортирует все пожертвования и после этого снова пускает в обращение вещи в хорошем состоянии. Часть вещей поступает в продажу, часть передается нуждающимся через партнеров. Uuskasutuskeskus – некоммерческое хозрасчетное предприятие, продажей полученных вещей оно покрывает расходы на содержание своих магазинов и при возможности расширяется по всей Эстонии, чтобы всем жителям страны было удобно давать вещам вторую жизнь.

Uuskasutuskeskus помогает многодетным семьям, оставшимся без крова людям, женским приютам и приютам для животных, а также предоставляет материалы и прочие необходимые вещи ученическим фирмам, студентам творческих специальностей и людям, которые занимаются рукоделием. Также Центр повторного использования тесно сотрудничает с театрами и деятелями кино, сдавая в аренду вещи на определенный период. Так что пожертвованная вещь может удивить даже с экрана телевизора – например, в сериалах Lahutus Eesti moodi, Pilvede all и Tulejoonel.