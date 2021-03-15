Бесплатно ⟩ Скопились ненужные вещи? Если они в хорошем состоянии, такси Центра повторного использования приедет за ними
В период, когда действуют строгие ограничения, многие люди решили посвятить себя дому. Чтобы обнаруженные во время уборки вещи в хорошем состоянии, которые стали лишними, не закончили свой путь в мусорном ведре, Центр повторного использования – Uuskasutuskeskus – предлагает в Таллинне и Тарту удобную услугу такси, которое приедет за пожертвованными вещами. Если раньше Uuskasutuskeskus вывозил только мебель и крупную технику, те теперь микроавтобус Центра приезжает бесплатно и за другими вещами.