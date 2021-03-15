Канепи опустилась в рейтинге WTA, Контавейт осталась 24-й ракеткой мира
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи ухудшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи ухудшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.
В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 15 марта, Канепи опустилась с 62-го на 64-е место.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт осталась на 24-м месте.
Третья ракетка страны Елена Малыгина сохранила за собой 571-е место.
Во главе мирового рейтинга изменений не произошло: первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, второй - японка Наоми Осака, третьей - румынка Симона Халеп.