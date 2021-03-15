В Таллинне пьяный вызвал полицию, поскольку ему привиделась свисающая с восьмого этажа женщина
Сегодня, 15 марта, в Центр тревоги поступил необычный вызов в многоквартирный дом в Таллинне.
Сегодня, 15 марта, в Центр тревоги поступил необычный вызов в многоквартирный дом в Таллинне.
В 11:16 пьяный человек сообщил в Центр тревоги, что в Таллинне на восьмом этаже многоквартирного дома на веревках висит женщина.
При проверке информации полиция выяснила, что на балкон на веревки поместили проветриваться детскую игрушку, которая издали напоминала человека.