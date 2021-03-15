Пн, 15.03.2021
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  • В Таллинне пьяный вызвал полицию, поскольку ему привиделась свисающая с восьмого этажа женщина

В Таллинне пьяный вызвал полицию, поскольку ему привиделась свисающая с восьмого этажа женщина

Полицейский. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня, 15 марта, в Центр тревоги поступил необычный вызов в многоквартирный дом в Таллинне. 

В 11:16 пьяный человек сообщил в Центр тревоги, что в Таллинне на восьмом этаже многоквартирного дома на веревках висит женщина. 

При проверке информации полиция выяснила, что на балкон на веревки поместили проветриваться детскую игрушку, которая издали напоминала человека.

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