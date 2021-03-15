Пн, 15.03.2021
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  • Грузовик, перевозивший новые автомобили, вылетел в кювет и перевернулся

Фото ⟩ Грузовик, перевозивший новые автомобили, вылетел в кювет и перевернулся

Вчера, 14 марта, около 11 часов вечера в Пыльвамаа в районе Кийдярве в кювет вылетел грузовик, который вез в Россию новые Mercedes-Benz.

Приехавшие на место аварии полицейские установили, что на дороге Пыльва-Реола водитель на скользкой дороге из-за неверно выбранной скорости потерял управление над автовозом с российскими номерами, сообщает Tartu Postimees

Грузовик вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Водитель был трезв и у него есть водительские права. Он не пострадал в ДТП. 

Авария не помешала движению. Ликвидацией последствий аварии занимались и сегодня. 

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