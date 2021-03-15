Фото ⟩ Грузовик, перевозивший новые автомобили, вылетел в кювет и перевернулся
Вчера, 14 марта, около 11 часов вечера в Пыльвамаа в районе Кийдярве в кювет вылетел грузовик, который вез в Россию новые Mercedes-Benz.
Вчера, 14 марта, около 11 часов вечера в Пыльвамаа в районе Кийдярве в кювет вылетел грузовик, который вез в Россию новые Mercedes-Benz.
Приехавшие на место аварии полицейские установили, что на дороге Пыльва-Реола водитель на скользкой дороге из-за неверно выбранной скорости потерял управление над автовозом с российскими номерами, сообщает Tartu Postimees.
Грузовик вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Водитель был трезв и у него есть водительские права. Он не пострадал в ДТП.
Авария не помешала движению. Ликвидацией последствий аварии занимались и сегодня.