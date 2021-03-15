В феврале родилось 993 ребенка: смотрите, какие имена были самыми популярными

Было зарегистрировано 16 пар двойняшек. В том числе четыре пары мальчиков, семь пар девочек и пять смешанных пар.

В мае в Таллинне зарегистрировано 329 рождений, в Харьюмаа – 154, на Хийумаа – шесть, в Ида-Вирумаа – 68, Йыгевамаа – 12, Ярвамаа – 19, Ляэнемаа – 13, Ляэне-Вирумаа – 38, Пылвамаа – 25, Пярнумаа – 51, Рапламаа – 27, Сааремаа – 27, Тартумаа – 140, Валгамаа – 14, Вильяндимаа – 39 и в Вырумаа – 31.

В феврале девочек чаще всего называли такими именами, как София (10), Элийзе, Марта, Роози (6), Эмма, Эва, Ленна и Мария (5). Самые популярные имена для мальчиков: Хенри, Кристофер (7), Грегор, Максим, Марк, Робин, Стефан (6), Хуго и Маркус (5).

В прошлом месяце было зарегистрировано 260 браков, из них 36 – нотариусами, и восемь – священниками. А также 167 разводов, в том числе 27 расторжений брака оформлено у нотариусов. В мае зарегистрированы 1464 смерти.

Новое имя присвоено 115 просителям, из них 24 получили новое имя, 84 – новую фамилию, а семь человек – и новое имя, и новую фамилию.