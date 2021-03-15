ФОТО: BBC News

Россия лидирует среди стран Европы по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил в понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Правда ли это?

Россия лидирует среди стран Европы по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил в понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

По данным фонда, финансировавшего разработку первой российской вакцины от коронавируса, два компонента "Спутника V" уже получили 3,5 млн человек. В заявлении говорится, что "ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью 3 млн жителей".

Соответствуют ли действительности утверждения РФПИ?

Темпы вакцинации

Вице-премьер России Татьяна Голикова говорила 5 марта, что два компонента вакцины получили 2,5 млн россиян. Сюда входят как "Спутник V", так и вторая вакцина - "ЭпиВакКорона" государственного института "Вектор".

В России нет открытой официальной статистики по вакцинации. По данным СМИ и оперштабов, на сегодняшний день в стране сделано около 8 млн прививок.

Если учесть, что за сутки в России прививают примерно 150 тысяч человек, к 15 марта число вакцинированных действительно могло достигнуть 3,5 млн, о которых говорят в РФПИ.

При этом надо учитывать, что в некоторых других странах мира, в том числе выпускающих собственные вакцины, темпы вакцинации намного выше, чем в России.

По данным портала gogov.ru, который агрегирует информацию о вакцинации, по общему числу вакцинированных лидируют США - по состоянию на 13 марта там провакцинированы 68,9 млн человек, далее следуют Китай и Индия.

А безусловный лидер по числу введенных доз в пересчете на численность населения - Израиль, где вакцинировано уже почти 60% граждан.

А что же в Европе?

В Европе лидирует Британия - там прививку получили 23,7 млн человек. Но несмотря на столь высокие показатели, Британия действительно уступает России по числу привитых двумя компонентами - полный курс вакцинации прошли только 1,5 млн британцев.

Из других европейских стран близкие к российским показатели у Германии - там привиты 6,1 млн человек, два компонента вакцины получили 2,7 млн. Затем идут Франция и Италия - 4,9 млн/2,2 млн и 4,6 млн/2 млн человек соответственно.

Таким образом, утверждения РФПИ о лидерстве России по числу вакцинированных двумя компонентами в Европе по состоянию на 15 марта вполне могут соответствовать действительности.

Надолго ли лидерство?

Но если в России, по оценке портала gogov.ru, ежедневно прививают 154 тысячи человек, то в Британии - 333 тысячи, в Германии - 230 тысяч, во Франции - 225 тысяч, в Италии - 174 тысячи.

А это значит, что при сохранении нынешних темпов вакцинации утрата Россией лидерства - вопрос ближайшего времени.

Еще хуже выглядит российская статистика вакцинации в расчете на душу населения. На сегодняшний день в России хотя бы одним компонентом вакцины привито примерно 3.93% населения.