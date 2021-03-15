Картина дня: экспресс-тест на коронавирус, оказавшийся в беде клиент банка и увольнение замешанного в секс-скандале тренера
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 марта.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5960 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1281, то есть 21,5% от общего количества. Читать далее...
Некоторые жители страны, включая тех, кто входит в группу риска, отложили прививку из-за сомнений в надежности самой доступной в Эстонии вакцины AstraZeneca, применение которой в некоторых странах было приостановлено. Что говорит за и против прививки AstraZeneca?
Многие страны-члены Европейского союза, например, Австрия, Германия, Франция и Дания начали постепенно разрешать использование экспресс-тестов на коронавирус в домашних условиях, но Эстония с этим делом тянет. Читать далее...
В то время как во всем мире экспресс-тесты на Covid-19 довольно широко распространены, жители Эстонии при подозрении на коронавирус по-прежнему вынуждены проходить через пункты тестирования. Я один из тех людей, которые — если у них насморк и саднит в горле — до последней минуты размышляют, позволить ли кому-то покопаться в их носу. До сих пор всегда побеждало чувство долга, но ковыряние длинной палочкой становится все неприятнее. Читать далее...
В направленном общественности в понедельник обращении президент футбольного клуба «Нымме Калью» Куно Техва подтвердил, что и он лично, и клуб безоговорочно осуждают сексуальные отношения с несовершеннолетними, в которых признался тренер Жетулио Аурелио Фредо. Читать далее...
Министр внутренних дел Кристиан Яани подчеркнул в своем обращении к жителям Эстонии, что хотя работники передовой делают все возможное, уменьшение количества зараженных зависит от всех нас. Читать далее...
Читатель спрашивает: на нашем рабочем месте введены новые меры по предотвращению распространения коронавируса. К сожалению, они ухудшают положение работников: нам больше не разрешают пользоваться кухней, поэтому мы не можем ни хранить еду в холодильнике, ни разогревать ее. Нам приходится хранить еду в пыльном производственном помещении, там же и есть. Может ли работодатель устанавливать такие правила?
«Я читаю в новостях о банках, что платежных отпусков становится всё меньше и ситуация нормализуется, но реальная ситуация в том, что банки просто никому не дают платежные отпуска», - уверен обратившийся в редакцию Rus.Postimees Владимир (настоящее имя редакции известно).
Начиная с 24 марта таллиннцы смогут валидировать бесплатную поездку в поезде Elron только в билетном автомате. Валидировать право на бесплатный проезд у работника по обслуживанию клиентов больше будет нельзя. Читать далее...
Шведский мебельный концерн IKEA и строительная фирма Nordecon подписали соглашение о строительстве магазина IKEA в располагающейся в пригороде Таллинна деревне Курна (волость Раэ). Открытие полноценного магазина запланировано на осень 2022 года. Читать далее...
Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс заявил, что европейский регулятор рассматривает возможность поставок российской вакцины "Спутник V" в Евросоюз. Читать далее...
"По мнению некоторых экспертов, несмотря на то, что ближайшие месяцы чреваты для Эстонии серьезными экономическими проблемами, свет в конце тоннеля все-таки брезжит", - пишет в своем мнении Вячеслав Иванов.
Россия лидирует среди стран Европы по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил в понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Правда ли это?