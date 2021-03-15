Картина дня: экспресс-тест на коронавирус, оказавшийся в беде клиент банка и увольнение замешанного в секс-скандале тренера

Коронавирус подтвержден у 1281 жителя Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5960 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1281, то есть 21,5% от общего количества. Читать далее...

Черным по белому 〉 Что нужно знать о тромбозе и AstraZeneca?

Некоторые жители страны, включая тех, кто входит в группу риска, отложили прививку из-за сомнений в надежности самой доступной в Эстонии вакцины AstraZeneca, применение которой в некоторых странах было приостановлено. Что говорит за и против прививки AstraZeneca?

Департамент здоровья: использование экспресс-тестов дома не запрещено

Многие страны-члены Европейского союза, например, Австрия, Германия, Франция и Дания начали постепенно разрешать использование экспресс-тестов на коронавирус в домашних условиях, но Эстония с этим делом тянет. Читать далее...

Эксперимент Postimees: экспресс-тест показал негативный результат даже у больного

В то время как во всем мире экспресс-тесты на Covid-19 довольно широко распространены, жители Эстонии при подозрении на коронавирус по-прежнему вынуждены проходить через пункты тестирования. Я один из тех людей, которые — если у них насморк и саднит в горле — до последней минуты размышляют, позволить ли кому-то покопаться в их носу. До сих пор всегда побеждало чувство долга, но ковыряние длинной палочкой становится все неприятнее. Читать далее...

«Нымме Калью» объявил об увольнении замешанного в секс-скандале бразильского тренера

В направленном общественности в понедельник обращении президент футбольного клуба «Нымме Калью» Куно Техва подтвердил, что и он лично, и клуб безоговорочно осуждают сексуальные отношения с несовершеннолетними, в которых признался тренер Жетулио Аурелио Фредо. Читать далее...

Глава МВД обратился к жителям Эстонии: ближайшие месяцы будут трудными

Министр внутренних дел Кристиан Яани подчеркнул в своем обращении к жителям Эстонии, что хотя работники передовой делают все возможное, уменьшение количества зараженных зависит от всех нас. Читать далее...

Вопрос читателя: имеет ли право начальник из-за Covid-19 запретить пользоваться комнатой отдыха?

Читатель спрашивает: на нашем рабочем месте введены новые меры по предотвращению распространения коронавируса. К сожалению, они ухудшают положение работников: нам больше не разрешают пользоваться кухней, поэтому мы не можем ни хранить еду в холодильнике, ни разогревать ее. Нам приходится хранить еду в пыльном производственном помещении, там же и есть. Может ли работодатель устанавливать такие правила?

Возмущенный клиент: на словах банк помогает в кризис, а на деле — нет

«Я читаю в новостях о банках, что платежных отпусков становится всё меньше и ситуация нормализуется, но реальная ситуация в том, что банки просто никому не дают платежные отпуска», - уверен обратившийся в редакцию Rus.Postimees Владимир (настоящее имя редакции известно).

В поездах Elron для таллиннцев изменятся условия льготы на проезд

Начиная с 24 марта таллиннцы смогут валидировать бесплатную поездку в поезде Elron только в билетном автомате. Валидировать право на бесплатный проезд у работника по обслуживанию клиентов больше будет нельзя. Читать далее...

Стало известно, когда в Эстонии откроется полноценный магазин IKEA

Шведский мебельный концерн IKEA и строительная фирма Nordecon подписали соглашение о строительстве магазина IKEA в располагающейся в пригороде Таллинна деревне Курна (волость Раэ). Открытие полноценного магазина запланировано на осень 2022 года. Читать далее...

Глава ПАСЕ: в ЕС рассматривают возможность поставок "Спутник V"

Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс заявил, что европейский регулятор рассматривает возможность поставок российской вакцины "Спутник V" в Евросоюз. Читать далее...

Общество дезориентировано и не в состоянии сделать самостоятельный выбор

"По мнению некоторых экспертов, несмотря на то, что ближайшие месяцы чреваты для Эстонии серьезными экономическими проблемами, свет в конце тоннеля все-таки брезжит", - пишет в своем мнении Вячеслав Иванов.

Спонсор "Спутника V" фонд РФПИ назвал Россию лидером по вакцинации в Европе. Так ли это?

Россия лидирует среди стран Европы по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил в понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Правда ли это?