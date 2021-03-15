Мастеру по ремонту компьютеров не дают электронный лом со свалки

Айво Кангус, директор по электронным отходам, объяснил, что электронные отходы со станции по переработке направляются непосредственно на Nelitäht, где начинается сортировка. Однако никто не имеет права забирать оборудование с перерабатывающего завода.

В EES-Ringlus сообщили, что они сортируют по мере необходимости. «Объем и метод сортировки электроники в конкретном пункте сбора зависят от целесообразности. Например, это может быть выгодно в пунктах сбора с «высокой текучестью» и непрактично в тех, где собирается меньше отходов», - ответила компания.

Все идет на слом

По последним данным, в 2018 году на рынок было выпущено 19 122 тонны электронной продукции, из которых в 2018 году было собрано 10 007 тонн (52,3 процента) электронного хлама. Вторично было использовано 9449 тонн лома, из них 8578 тонн поступило в обращение. Утилизировано было 558 тонн лома.

Обе организации-производителя подтверждают, что никакие компьютерные отходы, попавшие на предприятие по переработке отходов, не будут использоваться повторно. Все целое оборудование разбирается, а затем в виде материалов поступает в обращение.

То же подтверждает и Агентство по охране окружающей среды. По данным Агентства по охране окружающей среды, в 2018 году было собрано 1258 тонн хлама категории 3, большую часть которого составляли компьютерные отходы. Таким образом, можно сказать, что ежегодно на слом идет тысяча тонн компьютерных отходов.

Председатель правления Eesti Elektroonikaromu Айво Кангус обосновал препятствование повторному использованию защитой данных. «Повторное использование с экономической точки зрения дешевле, чем переработка того же устройства в качестве материалов. Поскольку риски, связанные с защитой данных, по нашему мнению, более весомы, чем возможная более высокая финансовая выгода, мы не использовали хлам повторно», - сказал Кангус.

Хотя U-Diil был готов взять на себя обязательства по уничтожению данных, Eesti Elektroonikaromu им не доверяет.

EES-Ringlus, которая также направляет все отходы в пункты сбора на слом, по их словам, помогает повторно использовать компьютеры до того, как они попадут на свалку, если их направляют непосредственно на вторичное пользование к конечным потребителям или дистрибьюторам.

«До сих пор к нам не обращался ни один обработчик отходов, который был бы заинтересован в соответствующей деятельности и также имел бы соответствующие разрешения на обработку отходов», - указала фирма на неполное разрешение U-Diil.

Кятлин Рохилайд-Альясте, инициатор кампании «Компьютер каждому школьнику», считает такую ситуацию непрактичной. «Люди могли бы больше ценить вторичное использование. Мне грустно видеть, как крупные компании уничтожают компьютеры», - сказала Рохилайд-Альясте, по словам которой, компьютеры следует как можно больше использовать повторно.

По ее мнению, в закон также можно внести изменения, если это необходимо, чтобы стимулировать повторное использование компьютеров со станций по переработке отходов. «У многих семей и детей нет компьютеров», - отметила Рохилайд-Альясте.