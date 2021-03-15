Мастеру по ремонту компьютеров не дают электронный лом со свалки
- Компьютерный хлам не просто получить со свалки
- Государство требует наличия особой лицензии
- Компьютеры, попавшие на свалку, идут на слом
- При дистанционном обучении спрос на подержанные компьютеры вырос
Мастерская по ремонту компьютеров U-Diil три четверти года пытается заполучить старые компьютеры из пунктов сбора отходов. Цель - дать им новую жизнь. Однако для замены компьютерных аккумуляторов государство требует от фирмы лицензии на обращение с опасными отходами. Как заявляют организации, следящие за ответственностью производителей, старые компьютеры отправляются на слом, а материал утилизируется, пишет Postimees.