Пн, 15.03.2021
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Мастеру по ремонту компьютеров не дают электронный лом со свалки

  • Компьютерный хлам не просто получить со свалки
  • Государство требует наличия особой лицензии
  • Компьютеры, попавшие на свалку, идут на слом
  • При дистанционном обучении спрос на подержанные компьютеры вырос
Айн Вари хочет получить компьютерный хлам со свалки, чтобы дать ему новую жизнь. ФОТО: Eero Vabamägi

Мастерская по ремонту компьютеров U-Diil три четверти года пытается заполучить старые компьютеры из пунктов сбора отходов. Цель - дать им новую жизнь. Однако для замены компьютерных аккумуляторов государство требует от фирмы лицензии на обращение с опасными отходами. Как заявляют организации, следящие за ответственностью производителей, старые компьютеры отправляются на слом, а материал утилизируется, пишет Postimees.

U-Diil - небольшая ремонтная мастерская в Таллинне, которая занимается ремонтом и перепродажей настольных компьютеров и ноутбуков. По словам главы фирмы Айна Вари, спрос на дешевые подержанные компьютеры значительно вырос с появлением вируса и введением дистанционного обучения - почти 300 000 жителей Эстонии живут в относительной бедности.

Когда прошлой весной государство закрылось на время чрезвычайного положения и дети перешли на дистанционное обучение, 1600 семей получили компьютеры в ходе кампании «Каждому школьнику - по компьютеру». По словам активиста тогдашней инициативы Кятлин Рохилайд-Альясте, спрос на компьютеры снова резко вырос.

«А куда денется этот спрос? Во-первых, каждую осень в школу приходят новые дети, а во-вторых, компьютеры постепенно выходят из строя», - сказала Рохилайд-Альясте.

Нуждающихся много

По словам Айна Вари, о спросе на компьютеры говорит уже тот факт, что просто с помощью объявления в социальных сетях компьютер можно продать за день. «Однако проблема в том, что нет компьютеров, которые можно отремонтировать», - сказал Вари. Таким образом, удовлетворить спрос трудно.

В идеале сломанные компьютеры, нуждающиеся в мелком ремонте, следует использовать повторно до того, как они попадут на свалку. Отдельной статистики по повторному использованию нет. U-Diil получает компьютеры как от компаний, так и от частных лиц, и после замены материнской платы или блока питания техника отправляется во вторичное использование. U-Diil предоставляет шестимесячную гарантию на подержанную технику.

По словам Рохилайд-Альясте, именно дешевые компьютеры расходятся особенно хорошо.

«Люди были бы готовы купить компьютер за пятьдесят или сто евро, но они не готовы покупать его за шестьсот. Школьную работу можно выполнить и с помощью дешевого подержанного компьютера, только камера должна быть включена», - объяснила Рохилайд-Альясте.

По словам Айна Вари, многие вывозят свои вполне подлежащие ремонту старые компьютеры на свалки. Однако в первичных точках сбора получить ничего не удалось.

В Эстонии к электронному оборудованию применяется принцип расширенной ответственности производителя, согласно которому импортер/производитель оборудования должен обеспечить сбор отходов от проблемного продукта, размещенного на рынке, а также его восстановление, повторное использование или утилизацию. Соблюдение требований осуществляется в Эстонии через организации ответственности производителей (TVO). За электронное оборудование отвечают MTÜ EES-Ringlus и MTÜ Eesti Elektroonikaromu.

Согласно Закону об отходах, чтобы упростить повторное использование, эти компании должны предоставить центру повторного использования доступ к точкам сбора оборудования и обеспечить, чтобы собранные по видам повторно используемые электронные устройства были отделены от других электронных устройств до их передачи.

U-Diil видит в этом большой потенциал и прошлым летом подала заявку в инспекцию по охране окружающей среды на получение лицензии. Департамент окружающей среды выслушал небольшую фирму и предоставил ей разрешение, согласно которому U-Diil может восстанавливать неопасные отходы или утилизировать их на месте возникновения без обязательства иметь разрешение на отходы.

Недействительное разрешение

Затем U-Diil связался с двумя TVO, общение с которыми затянулось. Общий язык не удалось найти и три четверти года спустя.

Возник вопрос о риске неправомерного использования данных, хранящихся на целых устройствах. Инспекция по защите данных заявила, что если вторичный пользователь обязуется удалить данные, проблемы нет. U-Diil ответил, что они могут взять на себя обязательство по защите данных и имеют необходимое программное обеспечение для их удаления.

От фирмы стали требовать получить разрешение на операции с опасными отходами. Однако подать заявку на него сложнее.

А именно, аккумуляторы для ноутбуков и настольных ПК классифицируются как опасные отходы. Таким образом, по словам главного специалиста отдела отходов Департамента окружающей среды Хелен Акенпярг, U-Diil не может получить компьютеры с аккумуляторами со станции отходов.

«Оказалось, что компания хочет начать обращаться с компьютерами таким образом, чтобы они содержали опасные детали, то есть компания подала не ту заявку. Она должна была подать заявление на получение экологического разрешения, которое также позволяет обрабатывать опасные отходы. На его основании она могла бы их принимать и заключить договор с TVO», - пояснила Акенпярг.

По словам главного инспектора отдела развития надзора за природопользованием Инспекции окружающей среды Кайди Каттай, деятельность U-Diil классифицируется как управление отходами. «В соответствии с Законом об отходах изделия, которые стали отходами, больше не могут использоваться повторно, но должны быть подготовлены к повторному использованию, что само по себе является операцией по восстановлению. Однако, согласно Закону об отходах, утилизация отходов - это операция по обращению с отходами, для которой компании требуется соответствующее экологическое разрешение», - сказала Каттай.

Айн Вари заявил, однако, что не занимается опасными отходами, поэтому ему не нужно такое разрешение. «Я не буду заниматься аккумуляторами, они будут проверены и заменены, если они не подходят. Последние по-прежнему будут попадать в пункт сбора отходов, как и положено. Мы чиним компьютеры, а не утилизируем электронные отходы», - сказал Вари.

По его мнению, тем самым государство препятствует повторному использованию электроники, поскольку оборудование на станции сбора отходов уже готово к использованию. «После проверки эти отходы в любом случае готовы, они либо пойдут в эксплуатацию как целое устройство либо, например, материнская плата пойдет отдельно», - сказал Вари.

В то же время ни Eesti Elektroonikaromu, ни EES-Ringlus не заключили договор с U-Diil из-за отсутствия разрешения на обращение с опасными отходами.

«EES-Ringlus может заключить договор только при наличии разрешения на обращение с отходами. Однако, поскольку U-Diil хотела заниматься только подготовкой опасных отходов к повторному использованию, а у нее нет соответствующего разрешения, заключение с ними договора исключено», - сказал юридический консультант EES-Ringlus присяжный адвокат Калев Аавик.

Председатель правления Eesti Elektroonikaromu Айво Кангус отметил, что в случае U-Diil также вызвали сомнения нулевой оборот и отсутствие государственных налогов в годовом финансовом отчете. Также сомнительными показались объявления о продаже запчастей, которые можно найти в интернете.

Кроме того, Кангусу не понравился тот факт, что U-Diil указала в своем заявлении на лицензию, что с обеими TVO существует соглашение о приеме отходов, хотя его не существовало.

«Это было на сто процентов ложной информацией. Может ли возникнуть сотрудничество на таких основаниях, честный ответ, если процитировать Сталина, «тот, кто предал однажды, сделает это и в будущем»», - сказал Кангус, который считает маловероятным подписание соглашения с U-Diil.

EES-Ringlus не полностью похоронила возможность сотрудничества с U-Diil. «Если U-Diil получит необходимое разрешение на работу с отходами или, по крайней мере, четко подтвердит, что понимает необходимость этого и намеревается подать на него заявку, EES-Ringlus будет готова рассмотреть возможность сотрудничества с ними. «Было бы бессмысленно вести соответствующие переговоры в ситуации, когда U-Diil отказывается признать юридические требования к своей деятельности», - ответил Калев Аавик.

Айво Кангус не скрывает, что утилизация компьютерных отходов имеет финансовую ценность для НКО.

«Энергоноситель компьютера или батарея имеют отрицательную ценность как отходы, но компоненты батареи имеют положительную ценность с точки зрения утилизации отходов. Например, важен тот факт, что компьютер сделан из металла», - сказал Кангус.

TVO сами ими не занимаются

Начальник отдела экологической организации Министерства окружающей среды Сигрид Соомлайс сказала, что у U-Diil есть два варианта: либо подать заявку на получение соответствующего экологического разрешения, либо заключить соглашение с производителем, который будет передавать отходы U-Diil без опасных частей.

«Производитель может передать повторно используемые и соответствующие требованиям отходы электроники в центр переработки для тестирования, обслуживания, обновления и перепродажи. К сожалению, государство не может заставить ассоциацию производителей заключить соглашение с U-Diil. Ассоциация производителей может выбрать собственного партнера по сотрудничеству», - заявила Соомлайс.

По словам Айна Вари, ему нет смысла оформлять такое разрешение, поскольку даже в этом случае ему было бы сложно получить компьютеры, пригодные для вторичного использования. Разрешение дало бы ему доступ лишь к первичному пункту сбора отходов, где, по словам Вари, ничего не сортируют.

«Мне придется ходить по всем эстонским пунктам сбора, этим свалкам, чтобы посмотреть, не привезли ли туда чего-нибудь случайно. Это намного хуже, поскольку я просто буду ездить впустую и никогда не буду знать наперед, есть там что-то или нет», - пояснил Вари.

А именно, эстонские TVO сами не имеют разрешений на управление отходами, поэтому за них сбор, сортировку и переработку осуществляют партнеры. Партнерами Eesti Elektroonikaromu и EES-Ringlus являются соответственно OÜ Nelitäht и OÜ Weerec, единственные заводы по переработке электроники в Эстонии.

Айво Кангус, директор по электронным отходам, объяснил, что электронные отходы со станции по переработке направляются непосредственно на Nelitäht, где начинается сортировка. Однако никто не имеет права забирать оборудование с перерабатывающего завода.

В EES-Ringlus сообщили, что они сортируют по мере необходимости. «Объем и метод сортировки электроники в конкретном пункте сбора зависят от целесообразности. Например, это может быть выгодно в пунктах сбора с «высокой текучестью» и непрактично в тех, где собирается меньше отходов», - ответила компания.

Все идет на слом

По последним данным, в 2018 году на рынок было выпущено 19 122 тонны электронной продукции, из которых в 2018 году было собрано 10 007 тонн (52,3 процента) электронного хлама. Вторично было использовано 9449 тонн лома, из них 8578 тонн поступило в обращение. Утилизировано было 558 тонн лома.

Обе организации-производителя подтверждают, что никакие компьютерные отходы, попавшие на предприятие по переработке отходов, не будут использоваться повторно. Все целое оборудование разбирается, а затем в виде материалов поступает в обращение.

То же подтверждает и Агентство по охране окружающей среды. По данным Агентства по охране окружающей среды, в 2018 году было собрано 1258 тонн хлама категории 3, большую часть которого составляли компьютерные отходы. Таким образом, можно сказать, что ежегодно на слом идет тысяча тонн компьютерных отходов.

Председатель правления Eesti Elektroonikaromu Айво Кангус обосновал препятствование повторному использованию защитой данных. «Повторное использование с экономической точки зрения дешевле, чем переработка того же устройства в качестве материалов. Поскольку риски, связанные с защитой данных, по нашему мнению, более весомы, чем возможная более высокая финансовая выгода, мы не использовали хлам повторно», - сказал Кангус.

Хотя U-Diil был готов взять на себя обязательства по уничтожению данных, Eesti Elektroonikaromu им не доверяет.

EES-Ringlus, которая также направляет все отходы в пункты сбора на слом, по их словам, помогает повторно использовать компьютеры до того, как они попадут на свалку, если их направляют непосредственно на вторичное пользование к конечным потребителям или дистрибьюторам.

«До сих пор к нам не обращался ни один обработчик отходов, который был бы заинтересован в соответствующей деятельности и также имел бы соответствующие разрешения на обработку отходов», - указала фирма на неполное разрешение U-Diil.

Кятлин Рохилайд-Альясте, инициатор кампании «Компьютер каждому школьнику», считает такую ситуацию непрактичной. «Люди могли бы больше ценить вторичное использование. Мне грустно видеть, как крупные компании уничтожают компьютеры», - сказала Рохилайд-Альясте, по словам которой, компьютеры следует как можно больше использовать повторно.

По ее мнению, в закон также можно внести изменения, если это необходимо, чтобы стимулировать повторное использование компьютеров со станций по переработке отходов. «У многих семей и детей нет компьютеров», - отметила Рохилайд-Альясте.

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