Ожидается поступление в Эстонию 14 040 доз вакцины Pfizer/BioNTech

В предстоящую пятницу ожидается поступление 2400 доз AstraZeneca. Поскольку поставки вакцины на этой неделе будут скромнее, чем на прошлой, основное внимание будет уделяться вакцинации людей из группы риска.

В течение недели семейные врачи продолжат вакцинацию пациентов в возрасте 70 лет и старше в рамках трехнедельного цикла. На этой неделе наступает очередь Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. «Каждый врач из списка Больничной кассы может заказать 30 доз вакцины Pfizer/BioNTech для первой прививки. Кроме того, мы можем распределить 4000 доз по спискам с большим количеством пациентов из группы риска», - пояснила заведующая отделом услуг первого уровня больничной кассы Кюлли Фридеманн. На следующей неделе вакцина для второй дозы поступит в Харьюмаа, Пылвамаа, Тартумаа и Вырумаа.

Вакцину AstraZeneca также могут заказать семейные врачи Вырумаа, Валгамаа, Рапламаа и Пылвамаа.

На этой неделе будет продолжена вакцинация работников передовой линии, включая персонал детских садов, медперсонал и социальных служб. Кроме того, Силы обороны получат возможность начать вакцинацию тех, кто входит в их приоритетную группу.

С 5 марта Больничная касса предлагает медучреждениям частного сектора подписать соглашение, позволяющее вакцинировать жителей в случае крупномасштабных поставок вакцины. По состоянию на 15 марта в Кассу поступили заявки от восьми компаний, с четырьмя из них подписано соглашение. По данным на понедельник, как только позволят поставки вакцины начать вакцинацию смогут Põltsamaa Tervis, OÜ Corrigo, OÜ S Silmarõõm и AS Medita Baltics.