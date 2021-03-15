Житель Эстонии: у моего ребенка появился редкий, но опасный симптом коронавируса
- Коронавирус пришел вместе с кровотечением из носа
- Помощь получили в Тарту
- Состояние ребенка стабилизировалось
По словам проживающего в волости Валга Прийта (имя изменено, настоящее известно редакции), у его пятилетнего ребенка диагностировали коронавирус, одним из симптомов которого было такое сильное кровотечение из носа, что им пришлось обращаться в больницу. Хотя в списке ковид-симптомов от Департамента здоровья нет кровотечения из носа, по данным департамента, у зараженных коронавирусом иногда все-таки такое случается, пишет Lõuna-Eesti Postimees.