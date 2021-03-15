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  • Последствия секс-скандала: "Нымме Калью" остался без титульного спонсора

Последствия секс-скандала: "Нымме Калью" остался без титульного спонсора

Жетулио Аурелио Фредо. ФОТО: Madis Veltman

Игровая компания PAF, являвшаяся титульным спонсором "Нымме Калью", объявила о прекращении оказания поддержки клубу и разорвала с ним все отношения, пишет Rus.ERR.

"В связи со случаем в "Нымме Калью", который стал достоянием общественности на прошлой неделе, мы решили расторгнуть спонсорское соглашение с клубом. Как спонсор мы выступаем за ответственное поведение и этику в спорте, а также ожидаем того же от наших партнеров. Это очень серьезное и тревожное дело, и соответствующие органы должны провести полное расследование. Поведение тренера было неприемлемым и не подходит нашему обществу", - заявил в понедельник руководитель эстонского подразделения PAF Аллар Леванди.

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