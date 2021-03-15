В Москве в редакции «Новой газеты» распылили неизвестное вещество

«В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании», - говорится в сообщении.

Источник запаха пока не найден. В здание уже пришли сотрудники МЧС, МВД, а также и ФСБ, так как здание представляет собой режимный объект.

Аварийная бригада проверила подвалы здания и колодцы в радиусе 50 метров. Утечек газа она не нашла.

В «Новой газете» напомнили, что в апреле 2017 года в редакцию пришли письма в конвертах с белым порошком. Проверка показала, что порошок был безвредным.