В Москве в редакции «Новой газеты» распылили неизвестное вещество
В Москве, в здании в Потаповском переулке, где находится редакция «Новой газеты», распылили неизвестное едкое вещество, сообщило издание.
В Москве, в здании в Потаповском переулке, где находится редакция «Новой газеты», распылили неизвестное едкое вещество, сообщило издание.
«В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании», - говорится в сообщении.
Источник запаха пока не найден. В здание уже пришли сотрудники МЧС, МВД, а также и ФСБ, так как здание представляет собой режимный объект.
Аварийная бригада проверила подвалы здания и колодцы в радиусе 50 метров. Утечек газа она не нашла.
В «Новой газете» напомнили, что в апреле 2017 года в редакцию пришли письма в конвертах с белым порошком. Проверка показала, что порошок был безвредным.
В октябре 2018 года неизвестные привезли к зданию редакции «Новой» три клетки с овцами, одетыми в жилетки «Пресса», а за несколько дней до этого - похоронный венок с угрозами в адрес журналиста Дениса Короткова. На следующий день там же была обнаружена корзина с отрезанной головой барана, с угрозами в адрес уже всей редакции.