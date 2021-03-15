Стало известно возможное местонахождение Навального

Завтра в 10:00 235 гарнизонный военный суд рассмотрит жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ на бездействие ГВСУ СК по вопросу об отравлении Алексея Навального химическим оружием сотрудниками ФСБ. Суд просил ИК-2 обеспечить участие Алексея Навального по видео-связи. Повестка от 1 марта. pic.twitter.com/cy8eWigwcc — Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) March 15, 2021

Вместе с тем Гимади заявил, что суд взял информацию о местонахождении Навального "из интернета, потому что 1 марта Алексея не было в колонии". "Где находится Алексей, мы по-прежнему не знаем", - продолжил Гимади. В свою очередь, директор ФБК Иван Жданов отметил, что Гарнизонный суд "прислал эти письма", когда Навальный был еще в СИЗО в Кольчугино во Владимирской области, и "все СМИ тогда писали, что он в ИК-2". Еще раньше стало известно о том, что информация о местонахождении Навального в ИК-2 "была фейком", и "никакой официальной информации о нахождении Навального у нас все еще нет", указал Жданов, пишет Deutsche Welle.

Смешно, СМИ дают ссылку на новость о том,что Навальный в ИК-2 со ссылкой на письмо гарнизонного суда. Только этот гарнизонный суд прислал эти письма, когда Навальный был еще в Кольчугино (все СМИ тогда писали,что он в ИК-2) и узнавал о #гдеНавальный из СМИ. Вот такая рекурсия — Ivan Zhdanov (@ioannZH) March 15, 2021

Между тем ранее адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил "МБХ медиа", что приехал в ИК-2 в Покрове, чтобы встретиться с ним. "Нам не говорят, что его здесь нет. Нам говорят: "Ждите". Это указывает на то, что он все-таки здесь", - рассказал Кобзев.

16 марта Гарнизонный военный суд намерен рассмотреть жалобу на бездействие Следственного комитета в связи с возможной причастностью сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального химическим оружием.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным, признав его виновным в нарушении обязательств условно осужденного. Мосгорсуд признал приговор законным. С учетом срока, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, политик отбудет в колонии два с половиной года. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в середине февраля потребовал от российских властей освободить Навального. Россия проигнорировала требование ЕСПЧ.