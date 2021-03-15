Стало известно возможное местонахождение Навального
Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области. Это следует из повестки от 1 марта, которую Гарнизонный военный суд направил в ИК-2 с требованием обеспечить участие Навального по видеосвязи в судебном заседании по делу об его отравлении. Документ опубликовал в своем микроблоге в Twitter руководитель юридического отдела основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслав Гимади в понедельник, 15 марта.