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Фото ⟩ Министр обороны привился от COVID-19 вакциной AstraZeneca

Калле Лаанет. ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Сегодня, 15 марта, министр обороны Калле Лаанет (Партия реформ) получил первую дозу вакцины AstraZeneca.

«Сегодня после обеда я получил первую дозу вакцины от COVID-19. По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии от COVID-19 вакцинированы 138 543 человека, 52 664 человека получили две дозы. «Я рад, что темп вакцинации в Эстонии начиная с прошлой недели заметно ускорился», – написал Лаанет в соцсетях.

«Также радует то, что 11 марта было принято решение вакцинировать членов правительства и руководителей конституционных институтов. В кризисной ситуации для защиты и жизнеспособности государства чрезвычайно важно, чтобы руководители государственных учреждений могли безопасно продолжать свою работу. Я призываю всех, у кого есть возможность, вакцинироваться. Вакцины, разрешенные Европейским агентством лекарственных средств, являются безопасными, и всевозможные симптомы вакцинации никоим образом не сопоставимы с проблемами со здоровьем, вызванными коронавирусом. Вместе мы победим вирус и выберемся из кризиса», - добавил он.

Täna pealelõunat sain Kaitseväe tervisekeskuses esmase COVID-19 vaktsiini. Täna hommikuse seisuga on Eestis COVID-19...

Опубликовано Kaitseminister Kalle Laanet Понедельник, 15 марта 2021 г.

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