Фото ⟩ Министр обороны привился от COVID-19 вакциной AstraZeneca
Сегодня, 15 марта, министр обороны Калле Лаанет (Партия реформ) получил первую дозу вакцины AstraZeneca.
Сегодня, 15 марта, министр обороны Калле Лаанет (Партия реформ) получил первую дозу вакцины AstraZeneca.
«Сегодня после обеда я получил первую дозу вакцины от COVID-19. По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии от COVID-19 вакцинированы 138 543 человека, 52 664 человека получили две дозы. «Я рад, что темп вакцинации в Эстонии начиная с прошлой недели заметно ускорился», – написал Лаанет в соцсетях.
«Также радует то, что 11 марта было принято решение вакцинировать членов правительства и руководителей конституционных институтов. В кризисной ситуации для защиты и жизнеспособности государства чрезвычайно важно, чтобы руководители государственных учреждений могли безопасно продолжать свою работу. Я призываю всех, у кого есть возможность, вакцинироваться. Вакцины, разрешенные Европейским агентством лекарственных средств, являются безопасными, и всевозможные симптомы вакцинации никоим образом не сопоставимы с проблемами со здоровьем, вызванными коронавирусом. Вместе мы победим вирус и выберемся из кризиса», - добавил он.
Täna pealelõunat sain Kaitseväe tervisekeskuses esmase COVID-19 vaktsiini. Täna hommikuse seisuga on Eestis COVID-19...Опубликовано Kaitseminister Kalle Laanet Понедельник, 15 марта 2021 г.