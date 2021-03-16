Нам нужен международный договор об открытии в Эстонии двух-трех русских гимназий

Прямо на старте вступления в должность новый министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс заявила, что Эстония заинтересована в ратификации договоров о границе с Россией, а потому готова сама сделать первый шаг на этом пути. Что это за шаг, не уточнялось, но было добавлено, что это не будет шаг в сторону от союзнических обязательств Эстонии.

Достаточно однозначно высказалась и новый министр образования и науки Лийна Керсна, которая пояснила, что является сторонницей единой школы, поэтому впредь будет оказывать поддержку не хиреющим русским школам, а тем эстонским школам, где среди учащихся становится все больше выходцев из русскоязычных семей. Однозначной реакции на оба этих заявления не последовало.

Перспективы русской школы

Главный противник единой школы - теряющая сейчас сторонников Центристская партия. Не верится, будто центристы не видят, что на самом деле происходит «в природе», вот только что они могут предложить тем своим избирателям, которые отдают детей в эстонские школы? Начать вместе с реформистами поддерживать эти школы? А почему бы и нет, если подумать в том числе о будущем русской школы?

Десять лет назад, когда в русских гимназиях стала внедряться система 60:40, тогдашний президент Арнольд Рюйтель и министр образования и науки Яак Аавиксоо предлагали российским властям открыть здесь две-три русские гимназии по образцу Английского колледжа или Французского лицея. Ничего из этого не вышло, поскольку концепцию «Русская школа за рубежом» в России начали разрабатывать только в начале 2011 года, а утверждена она была президентом страны в конце 2015 года. В этой концепции перечислены четыре типа русской школы за рубежом, в том числе «образовательные организации, созданные в соответствии с международными договорами Российской Федерации» (п. 10.в), где преподавание ведется по интегрированным программам в соответствии с российскими и национальными стандартами. Десять лет назад такой концепции не было, теперь она есть.

Кое-что есть и у центристов (протокол о сотрудничестве с «Единой Россией»), служащее пока лишь одному: позволять конкурентам шпынять центристов при каждом удобном случае. Если у центристов действительно есть хоть какое-то влияние в России, не стоило ли бы им попробовать сделать то, что не получилось когда-то у Рюйтеля и Аавиксоо? В противном случае этим воспользуются реформисты, благо у них сейчас портфель министра образования и науки, так что им будет даже проще наладить контакт с соответствующим российским министерством, а значит, и завоевать доверие понятливых избирателей центристов, подобно тому как непонятливых уже окучивает EKRE.

На границе тучи ходят хмуро