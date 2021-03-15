Работники строительного магазина пытались не пустить внутрь полицейских с проверкой
В субботу полицейский патруль получил сообщение, что строительный магазин открыт для посетителей, несмотря на ограничения, и отправился на проверку.
В субботу полицейский патруль получил сообщение, что строительный магазин открыт для посетителей, несмотря на ограничения, и отправился на проверку.
«Грустно было то, что персонал магазина неоднократно пытался препятствовать работе патруля и не хотел впускать полицейских во внутренние помещения магазина, чтобы вторые могли проверить, присутствуют ли в магазине посетители», - пишет полиция Пыхьяской префектуры на своей странице в Facebook.
В строительном магазине в ходе проверки посетителей однако не обнаружили. Полиция подчеркивает, что предприниматели должны понять, что ограничения и их выполнение касается всех. «Проще обеспечить безопасность в своем магазине, чем заниматься потом возможными последствиями. Так что сотрудничаем и заботимся о своем здоровье!» - добавляют полицейские.
Кроме того, полиция сообщает, что в воскресенье они прибыли в один ночной клуб в Кристийне. Ответственное лицо сообщило, что собралась совсем маленькая компания знакомых. После проверки у полицейских возникло впечатление, что хозяин мероприятия все-таки не знает всех гостей и само мероприятие больше походит на вечеринку. Некоторым гостям поначалу удалось спрятаться от полиции в подсобном помещении. Когда их обнаружили, они спокойно покинули мероприятие.