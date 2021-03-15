Работники строительного магазина пытались не пустить внутрь полицейских с проверкой

«Грустно было то, что персонал магазина неоднократно пытался препятствовать работе патруля и не хотел впускать полицейских во внутренние помещения магазина, чтобы вторые могли проверить, присутствуют ли в магазине посетители», - пишет полиция Пыхьяской префектуры на своей странице в Facebook.

В строительном магазине в ходе проверки посетителей однако не обнаружили. Полиция подчеркивает, что предприниматели должны понять, что ограничения и их выполнение касается всех. «Проще обеспечить безопасность в своем магазине, чем заниматься потом возможными последствиями. Так что сотрудничаем и заботимся о своем здоровье!» - добавляют полицейские.