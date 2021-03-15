Пн, 15.03.2021
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Коронавирус подтвержден у четверых сотрудников тюрем

Таллиннская тюрьма. ФОТО: Erik Tikan/Postimees Grupp/scanpix Baltics

На прошлой неделе коронавирус диагностировали у одного сотрудника Вируской тюрьмы и троих сотрудников Таллиннской.

Всего среди сотрудников Вируской тюрьмы три активных случая коронавируса, в Таллиннской тюрьме их семь, а в Тартуской один.

Среди заключенных коронавирус подтвержден у одного заключенного Вируской тюрьмы открытого типа и у одного заключенного Таллиннской тюрьмы, доставленного из арестного дома. Среди заключенных Тартуской тюрьмы случаев коронавируса нет.

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