Коронавирус подтвержден у четверых сотрудников тюрем
На прошлой неделе коронавирус диагностировали у одного сотрудника Вируской тюрьмы и троих сотрудников Таллиннской.
На прошлой неделе коронавирус диагностировали у одного сотрудника Вируской тюрьмы и троих сотрудников Таллиннской.
Всего среди сотрудников Вируской тюрьмы три активных случая коронавируса, в Таллиннской тюрьме их семь, а в Тартуской один.
Среди заключенных коронавирус подтвержден у одного заключенного Вируской тюрьмы открытого типа и у одного заключенного Таллиннской тюрьмы, доставленного из арестного дома. Среди заключенных Тартуской тюрьмы случаев коронавируса нет.