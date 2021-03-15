Вакцинация учителей на финишной прямой
К 15 марту по крайней мере одну дозу получили 87 процентов пожелавших вакцинироваться от коронавируса работников общеобразовательных учреждений, то есть 14 194 человек, пишет Postimees.
К 15 марту по крайней мере одну дозу получили 87 процентов пожелавших вакцинироваться от коронавируса работников общеобразовательных учреждений, то есть 14 194 человек, пишет Postimees.
Среди работников детсадов вакцинировано 79 процентов желающих.
На прошлой неделе была начата вакцинация и работников профтехучилищей: на данный момент вакцинировано 9 процентов желающих.
Национальный план вакцинации рассматривает работников образования как работников первой линии. Из-за ограниченного количества вакцины вакцинация проводится поэтапно. Министерство образования и науки и Больничная касса письменно информируют сотрудников целевой группы о начале сбора данных на каждом последующем этапе.