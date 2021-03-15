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Эстонский футбольный союз передал полиции информацию о предположительном сексуальном насилии

Прокурор Саскиа Каск. ФОТО: Mihkel Maripuu

Полиция и прокуратура изучат полученную от Эстонского футбольного союза (EJL) информацию о предположительных жертвах сексуального насилия.

EJL передал полиции и прокуратура собранную в рамках дисциплинарного расследования информацию о предположительных жертвах сексуального насилия, правоохранительные органы ознакомятся с материалами, чтобы оценить, было ли совершено преступление, передал EJL.

«Мы НКО и если поступившая нам информация указывает на потенциальное преступление, наш долг — при первой возможности передать эти материалы полиции. Так мы и сделали, - сказала генсек EJL Анне Рей. - Разумеется, дальнейшая деятельность полиции и наша дисциплинарная деятельность — две разные вещи, одна руководствуется законом, а вторая принятыми в футболе правилами и принципами».

После инцидентов, о которых на прошлой неделе сообщили СМИ, футбольный союз в рамках дисциплинарного расследования собрал дополнительную информацию о предположительных пострадавших и передал ее правоохранительным органам.

«Мы сталкиваемся в своей работе со случаями, когда люди только много лет спустя понимали, что то, что с ними делали в детстве, было неправильным. Часто абьюзером был близкий или пользовавшийся доверием взрослый, который должен был создавать у ребенка чувство уверенности и безопасности. Разумеется, вспоминать эти истории тяжело, но если рассказать о произошедшем, мы сможем предложить пострадавшим необходимую помощь и повысить информированность общества, чтобы подобные инциденты замечали и предотвращали страдания», - сказал глава группы по преступлениям сексуального характера и защите детей бюро уголовных преступлений Пыхьяской префектуры Реймо Райвет.

Полиция и прокуратура ознакомятся с полученными от союза футбола материалами и оценят, идет ли речь о преступлениях. «Мы призываем всех, кто чувствует, что с ними обошлись неправильно, сообщать об этом. Дети и подростки могут рассказать о своих проблемах друзьям, родителям и другим взрослым, которым доверяют, позвонить по номеру детской помощи 116 111 или сразу обратиться в полицию», - сказал Райвет.

По словам ведущего прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Саскии Каск, в случае близкой связи между тренером и его подопечным можно говорить о статье пенитенциарного кодекса, касающейся сексуальной связи с использованием влияния.

«Для состава преступления такого рода необходимо, чтобы было доказано подчинение пострадавшей стороны сексуальным действиям с использованием влияния. Мы можем дать оценку действиям в соответствии с действующими законами, но даже если действия не наказуемы, взрослый обязан с учетом соответствующего возрасту развития и благополучия ребенка устанавливать четкие рамки в общении относительно того, что разрешено, а что нет», - сказала Каск.

В то время, когда продолжалась сексуальная связь между 14-летней девушкой и тренером, речь шла о преступлении второй степени, срок давности которого истекает за пять лет.

«В том, что касается преступлений сексуального характера, законодатель предусмотрел особую норму, в соответствии с которой срок давности преступления отсчитывается с момента наступления совершеннолетия потерпевшей стороны, если о преступлении ранее не сообщалось. Тем самым законодатель создал возможность проведения уголовного следствия даже через много лет после произошедших событий, поскольку в юном возрасте потерпевшие могут не понимать, что происходящее с ними является преступлением», - добавила Каск.

Она признала, что срок давности описанных событий истек, поскольку жертва уже более пяти лет является совершеннолетней. Согласно действующему пенитенциарному кодексу, это преступление самой тяжелой, первой степени.

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