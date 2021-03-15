Брекзит: EC начал судебное разбирательство с Великобританией

"ЕС и Великобритания вместе согласовали протокол. Мы также вместе обязаны выполнять его", – заявил Марош Шефчович, вице-президент Европейской комиссии. Он уже направил отдельное письмо заместителю министра по особым поручениям Великобритании Дэвиду Фросту, в котором призвал решить проблему к концу этого месяца.

Борис Джонсон заявил о "благих намерениях"

Премьер-министр Борис Джонсон в свою очередь заявил, что продление переходного периода - исключительно техническое решение с благими намерениями. "Мы лишь пытаемся разобраться с некоторыми временными и техническими мерами, которые мы считаем разумными, но, конечно, мы ждем с нетерпением обсуждений с нашими европейскими друзьями. И посмотрим, куда это нас приведет".

Предпосылкой для судебного разбирательства стал спор о специальных правилах после брекзита для Северной Ирландии, входящей в состав Королевства. Брюссель обвиняет Лондон во внесении несанкционированных поправок в соглашение, заключенное в 2019 году. Речь идет о недавнем решении правительства Великобритании в одностороннем порядке продлить до октября переходный период для британских поставщиков некоторых продуктов и товаров в Северную Ирландию.

Североирландский протокол

В сделке по выходу Великобритании из состава ЕС был предусмотрен так называемый североирландский протокол, который применялся к правилам торговли на острове Ирландия, где ЕС и Великобритания разделяют сухопутную границу. Северная Ирландия после брекзита оставалась частью единого европейского рынка товаров во избежание конфликтов на межрелигиозной почве. Такая особая торговая система, где некоторые правила внутреннего рынка ЕС продолжали действовать в Северной Ирландии, была частью сделки по брекзиту.

Это означает, что товары, поступающие из Великобритании, сталкиваются с импортом из ЕС. До конца марта действует переходный этап, когда товары проверяются с умеренным контролем. Несмотря на это, североирландские компании стали жаловаться на проблемы: полки супермаркетов временами оставались пустыми из-за приостановки поставок из Великобритании.