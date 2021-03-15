Брекзит: EC начал судебное разбирательство с Великобританией
Еврокомиссия объявила о начале юридической процедуры против Великобритании за нарушения соглашения по выходу Королевства из состава Евросоюза. В заявлении, опубликованном в понедельник, 15 марта, утверждается, что Соединенное Королевство не соблюдает условия сделки по брекзиту и нарушает международное право. Брюссель направил Лондону официальное уведомление о начале "процедуры нарушения", которая может грозить наложением штрафных санкций европейским судом, пишет Deutsche Welle.