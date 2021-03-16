Новый руководитель Пыхьяской префектуры будет получать 4600 евро

Приказ о его назначении был подписан накануне, а должностной оклад Каазика составит 4600 евро в месяц.

Его полномочия на посту префекта продлятся с 1 апреля по 31 марта 2026 года.

Йоозеп Каазик поступил на службу в полицию в 1991 году и проработал в полиции 26 лет, а после ухода из Департамента полиции и погранохраны в 2017 году Каазик занял должность административного директора вуза TalTech.