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Смотрите, какую зарплату будет получать новый глава Пыхьяской префектуры

Йоозеп Каазик. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Министр внутренних дел Кристиан Яани назначил Йоозепа Каазика на должность руководителя Пыхьяской префектуры, пишет Rus.ERR.

Приказ о его назначении был подписан накануне, а должностной оклад Каазика составит 4600 евро в месяц.

Его полномочия на посту префекта продлятся с 1 апреля по 31 марта 2026 года.

Йоозеп Каазик поступил на службу в полицию в 1991 году и проработал в полиции 26 лет, а после ухода из Департамента полиции и погранохраны в 2017 году Каазик занял должность административного директора вуза TalTech.

Пост префекта Пыхьяской префектуры стал вакантным 26 января, когда занимавший эту должность Яани приступил к работе министром внутренних дел в правительстве Каи Каллас.

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