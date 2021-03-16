Смотрите, какую зарплату будет получать новый глава Пыхьяской префектуры
Министр внутренних дел Кристиан Яани назначил Йоозепа Каазика на должность руководителя Пыхьяской префектуры, пишет Rus.ERR.
Министр внутренних дел Кристиан Яани назначил Йоозепа Каазика на должность руководителя Пыхьяской префектуры, пишет Rus.ERR.
Приказ о его назначении был подписан накануне, а должностной оклад Каазика составит 4600 евро в месяц.
Его полномочия на посту префекта продлятся с 1 апреля по 31 марта 2026 года.
Йоозеп Каазик поступил на службу в полицию в 1991 году и проработал в полиции 26 лет, а после ухода из Департамента полиции и погранохраны в 2017 году Каазик занял должность административного директора вуза TalTech.
Пост префекта Пыхьяской префектуры стал вакантным 26 января, когда занимавший эту должность Яани приступил к работе министром внутренних дел в правительстве Каи Каллас.