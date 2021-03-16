В Ида-Вирумаа началась вакцинация работников энергетического сектора

В Enefit Power, которая является дочерней фирмой госкомпании, работает около 1500 человек, 600 из которых признали людьми, от которых прямо зависит работа крупной энергетической компании, сообщает Rus.ERR.

«Треть – производство электроэнергии, треть – производство сланцевого масла и треть – действия по погрузке различных видов топлива в нашем основном энергетическом подразделении. Именно от них зависит бесперебойность нашей работы в коммерческом смысле, плюс надежность электроснабжения, где мы поддерживаем 1000 мегаватт управляемой мощности согласно ожиданиям собственников», - сказал председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола.