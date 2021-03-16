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В Ида-Вирумаа началась вакцинация работников энергетического сектора

Ветряки. ФОТО: Eero Vabamägi/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

В воскресенье на северо-востоке Эстонии началась вакцинация от коронавируса работников государственной энергетической компании Eesti Energia.

В Enefit Power, которая является дочерней фирмой госкомпании, работает около 1500 человек, 600 из которых признали людьми, от которых прямо зависит работа крупной энергетической компании, сообщает Rus.ERR.

«Треть – производство электроэнергии, треть – производство сланцевого масла и треть – действия по погрузке различных видов топлива в нашем основном энергетическом подразделении. Именно от них зависит бесперебойность нашей работы в коммерческом смысле, плюс надежность электроснабжения, где мы поддерживаем 1000 мегаватт управляемой мощности согласно ожиданиям собственников», - сказал председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола.

«Мы сами надеемся, что сможем за три-четыре раза вакцинировать критическую часть этих людей», - добавил Вайнола, отметив, что вакцинация работников первой линии проводится непосредственно на предприятии и за час удается привить примерно 20 человек.

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