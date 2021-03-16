Канализационные трубы знают правду о здоровье жителей Эстонии

То, сколько вируса в сточных водах, можно рассчитать по циклам: «Самый высокий показатель был в Вируской тюрьме, где на миллилитр имелось несколько десятков тысяч частиц вируса. В Таллинне этот показатель сейчас около 10 000, в Тарту — несколько тысяч, в Кейла столько же. Такой, достаточно сильный сигнал». На какое количество зараженных указывает этот показатель, по словам профессора, сказать сложно. Но в некоторых местах не находят никакого вируса. Причиной могут быть осадки: «Иногда в коллекторы попадает так много дождевой или талой воды, что она растворяет результат. Тогда и сточные воды совершенно другого цвета. Мы постоянно следим за количеством солей, чтобы знать, как много во взятой на пробу воде продукта, произведенного человеком».

В Китае считается, что в кишечнике вирус задерживается дольше, чем где-то еще. Насколько дольше? «Вот это уже вопрос. Кишечный вирус рано поднимается наверх, но вниз он начинает опускаться постепенно с очень длинных хвостом», - ответил профессор.

«В Эстонии мы это не изучали, но в мире известно, что в сточных водах вирус быстро теряет свой статус, произведенные разными бактериями энзимы съедают его. Быстро разрушается и геном вируса, поэтому из сточных вод очень сложно получить данные о штамме и мутациях вируса», - сказал Тенсон, объяснив, насколько опасны сточные воды контексте заразности коронавируса. Думали ли о том, чтобы начать собирать пробы сточных вод порайонно? «Мы бы хотели это сделать, но нет достаточного количество аппаратов, которые каждые сутки отделяли бы сточные воды — в крупных городах мы хотим анализировать пробы с точностью до суток, в маленьких местах берем пробы раз в неделю», - сказал профессор.

Он выразил оптимистическую надежду на то, что хотя сейчас заболеваемость большая, она снизится в течение этой недели. Но гадать на кофейной гуще он не захотел.

Работник Эстонского центра исследований окружающей среды берет пробу сточных вод города Кейла. ФОТО: Madis Veltman

Но насколько большое будущее у методики исследования сточных вод? «Сейчас кажется, что анализировать пробы на корону мы будем до конца года, но в будущем по сточным водам можно изучать употребление наркотиков и распространение всевозможных вирусных заболеваний, а также то, что можно сделать для их подавления», - считает профессор.

Таких тестов, который дают результат тут же, пока нет. Например, сейчас нет мыслей о том, чтобы анализировать сточные воды выходящего в девять утра из Стокгольма парома, чтобы быстро решить, нужно ли отправлять пассажиров на тестирование по прибытию.

А что делают с проанализированной сточной водой? Выливают обратно в канализацию? «Нет, не выливаем, мы держим ее в глубокой заморозке. Сейчас уже возникла очень интересная коллекция, заполнены три-четыре холодильника. Это уникальный материал, если в будущем потребуется, например, валидировать какую-то новую методику», - объяснил Танель Тенсон.