Канализационные трубы знают правду о здоровье жителей Эстонии
Ученые Тартуского университета уже с августа прошлого года изучают сточные воды городов Эстонии на предмет коронавируса, пишет Postimees.
Ученые Тартуского университета уже с августа прошлого года изучают сточные воды городов Эстонии на предмет коронавируса, пишет Postimees.
Если коронавирус появляется в испражнениях за день до того, как человек почувствует себя заболевшим или отправится делать тест, проба сточных вод предсказывает возникновение вспышки заболевания намного раньше. Воды показывают течение болезни и масштабы распространения, поскольку все те, в чьем организме коронавирус какое-то время назад обосновался, не чувствуют себя достаточно плохо, чтобы считать себя заразным.
Но как берутся пробы, которые раз в неделю попадают в расположенную в Тарту лабораторию из примерно 30 маленьких населенных пунктов, находящихся под наблюдением в течение 20 суток? Запросто может возникнуть ошибочная картинка того, как бросившие жребий ученые, вооружившись лампами берут пипеткой пробы на глубине самого глубокого смрадного коллектора. Забегая вперед, скажу, что в действительности забор сточных вод происходит быстрее и в больших объемах, а смрад от того, что берут на пробу намного хуже, чем можно себе представить.
Вонючий суп
Со стороны жестяной домик на закрытой территории Кейлаской водоочистной станции («Внимание! Опасность биологического заражения!» - предупреждает табличка на воротах) выглядит благопристойно и невинно. Пожелавший остаться безымянным старший специалист Эстонского центра исследования окружающей среды надевает на руки синие пластиковые перчатки, натягивает на лицо маску и на глаза желтые защитные очки.
На некоторых прошлогодних фотографиях видно, что люди, берущие пробы сточных вод, пользовались меньшим количеством защитных средств, но сейчас, в пиковый момент пандемии, к требованиям безопасности относятся бескомпромиссно. Чтобы нейтрализовать остатки предыдущего забора пробы, старший специалист заливает ковш огромным количеством дезинфицирующего средства и заходит в домик. В нос сразу ударяет смрад — поначалу кажется, что пахнет жирным капустным супом.
Шаг вперед и вонь становится удушающей. Пахнет так, словно бульон кис на протяжении всего жаркого лета. Еще один шаг и торнадо вони бушует уже во всю мощь, ощущение, что вот-вот оступишься на мокром бетонном полу. Пахнет падалью, тухлыми яйцами, гнилью.
Но мы уже на месте, нужно идти дальше. Заборщик пробы уже поднялся на металлический подиум, расположенный в дальнем конце помещения, открыл люк и начал размешивать черно-коричневую токсичную жижу. Крупные куски застряли между металлическими прутьями. Жидкость в бутылку, сверху крышку, люк закрыли и обратно. Уффф! Чуть в стороне быстро и беззвучно в больших концентрированных бетонных бассейнах вращается уже менее сильно пахнущий субстрат.
Бутылочка с остатками жизнедеятельности кейласцев отправляется в желтый ящичек и дальше в багажное отделение фургона, а завершившие свой жизненный путь печатки сдираются с рук и запихиваются в большой пластиковый мешок. Двигатель снова начинает жужжать, поскольку кому-то из заборщиков проб за день нужно объехать семь таких мест.
«Прежде всего, нужно удалить крупную грязь и выделить нуклеиновую кислоту вируса. Дальше исследуем пробы точно также, как тесты, взятые из носоглотки, по методике цепной реакции. Обычно нужно 30-40 циклов, чтобы получить положительную пробу», - рассказал профессор Тартуского университета Танель Тенсон, который занимается пробами в лаборатории. Это примерно такое же количество циклов, как у проб, которые берут из носа? «Ну, мы же концентрирует эти сточные воды, и разница между 30 и 40 циклами является все же логирифмической, 100 000-кратной. Если бы вирус можно было получить за 10-20 циклов, то ситуация была бы очень плохой», - ответил Тенсон.
То, сколько вируса в сточных водах, можно рассчитать по циклам: «Самый высокий показатель был в Вируской тюрьме, где на миллилитр имелось несколько десятков тысяч частиц вируса. В Таллинне этот показатель сейчас около 10 000, в Тарту — несколько тысяч, в Кейла столько же. Такой, достаточно сильный сигнал». На какое количество зараженных указывает этот показатель, по словам профессора, сказать сложно. Но в некоторых местах не находят никакого вируса. Причиной могут быть осадки: «Иногда в коллекторы попадает так много дождевой или талой воды, что она растворяет результат. Тогда и сточные воды совершенно другого цвета. Мы постоянно следим за количеством солей, чтобы знать, как много во взятой на пробу воде продукта, произведенного человеком».
В Китае считается, что в кишечнике вирус задерживается дольше, чем где-то еще. Насколько дольше? «Вот это уже вопрос. Кишечный вирус рано поднимается наверх, но вниз он начинает опускаться постепенно с очень длинных хвостом», - ответил профессор.
«В Эстонии мы это не изучали, но в мире известно, что в сточных водах вирус быстро теряет свой статус, произведенные разными бактериями энзимы съедают его. Быстро разрушается и геном вируса, поэтому из сточных вод очень сложно получить данные о штамме и мутациях вируса», - сказал Тенсон, объяснив, насколько опасны сточные воды контексте заразности коронавируса. Думали ли о том, чтобы начать собирать пробы сточных вод порайонно? «Мы бы хотели это сделать, но нет достаточного количество аппаратов, которые каждые сутки отделяли бы сточные воды — в крупных городах мы хотим анализировать пробы с точностью до суток, в маленьких местах берем пробы раз в неделю», - сказал профессор.
Он выразил оптимистическую надежду на то, что хотя сейчас заболеваемость большая, она снизится в течение этой недели. Но гадать на кофейной гуще он не захотел.
Но насколько большое будущее у методики исследования сточных вод? «Сейчас кажется, что анализировать пробы на корону мы будем до конца года, но в будущем по сточным водам можно изучать употребление наркотиков и распространение всевозможных вирусных заболеваний, а также то, что можно сделать для их подавления», - считает профессор.
Таких тестов, который дают результат тут же, пока нет. Например, сейчас нет мыслей о том, чтобы анализировать сточные воды выходящего в девять утра из Стокгольма парома, чтобы быстро решить, нужно ли отправлять пассажиров на тестирование по прибытию.
А что делают с проанализированной сточной водой? Выливают обратно в канализацию? «Нет, не выливаем, мы держим ее в глубокой заморозке. Сейчас уже возникла очень интересная коллекция, заполнены три-четыре холодильника. Это уникальный материал, если в будущем потребуется, например, валидировать какую-то новую методику», - объяснил Танель Тенсон.
Согласно последнему мониторингу сточных вод, результаты которого обнародовали 12 марта, коронавирус был распространен масштабно, то есть более 2000 частиц вируса на миллилитр в Таллинне, Виймси-Мууга, Раквере, Ярве, Йыхви-Ахтме, Нарве, Пайде, Рапла, Хапсалу, Кярдла, Пярну, Вильянди, Валга и Выру.
Умеренное распространение вируса (ниже 2000 но более 100 частиц на миллилитр) выявили в Тарту, Пыльва и Силламяэ.
Низкий уровень, то есть ниже 100 частиц на миллилитр, показал Курессаре, но это не говорит о ситуации на всем Сааремаа.
Источник: ut.ee