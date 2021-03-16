Пентус-Розиманнус: правительство договорилось о допбюджете объемом 641 млн евро

Проект дополнительного бюджета будет передан на утверждение в Рийгикогу в этот четверг, сообщила BNS министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.

Министр финансов отметила, что утвержденный в декабре лимит государственных заимствований в размере восьми миллиардов евро на этот год увеличиваться не будет.Все детали законопроекта будут обнародованы в четверг, но некоторые цифры министр уже озвучила.

На экстренные субсидии бизнесу будет выделено 19 млн евро. Эти меры поддержки предназначены для фирм, которые не соответствуют условиям пособия по компенсации зарплат, но хозяйственная деятельность которых сильно пострадала от ограничений.

На поддержку культурных мероприятий и международных фестивалей предусмотрено шесть миллионов евро. Речь идет о крупных мероприятиях с существенным эффектом для экономики, расходы на организацию которых пришлось понести независимо от введенных ограничений.

Предприятия общественного питания, гостиницы и спа смогут претендовать на субсидии общим объемом 25 млн евро.

На сферу образования, в том числе на устранение возникших у школьников пробелов в образовании из-за дистанционного обучения, выделено 12 млн евро. Еще 1,5 млн предусмотрено на закупку компьютеров и подключение к интернету для школьников на удаленном обучении.

Больницы и скорая помощь получат 52 млн евро на компенсацию дополнительных расходов в условиях коронавирусного кризиса. 2,6 млн евро предусмотрено на дополнительные расходы, связанные с душевным здоровьем населения, в том числе на помощь психологов.

Пентус-Розиманнус отметила, что круг возможных получателей пособия по компенсации зарплат будет значительно расширен и больше не связан с конкретными видами хозяйственной деятельности (по кодам классификатора EMTAK), а устанавливает в качестве критерия получения пособия только резкое падение оборота.

"Госбюджет покроет расходы в размере 102 млн евро. В правительственном резерве останется буфер в 57 млн евро. Пособие по зарплате в дальнейшем можно будет перечислять непосредственно на счет работника", - сообщила министр финансов.

Общий размер пакета мер по поддержке культурной сферы составляет 35,9 млн евро.

На вакцинацию предусмотрены дополнительные 30,2 млн евро.