Nokia планирует сократить до 10 тысяч рабочих мест
Компания Nokia сообщает, что планирует сократить 5 000-10 000 рабочих мест в течение двух следующих лет, пишет Yle.
Компания Nokia сообщает, что планирует сократить 5 000-10 000 рабочих мест в течение двух следующих лет, пишет Yle.
Окончательное число подпадающих под сокращение работников зависит от развития рынка в ближайшие два года. К концу 2023 года компания хочет добиться экономии в размере 600 миллионов евро.
В Nokia в настоящее время работает 90 000 человек.
"Решения, которые могут повлиять на наших сотрудников, не принимаются без весомых оснований. Обеспечение правильных навыков и компетенций – необходимый шаг для достижения долгосрочной устойчивой работы. Для меня важно, чтобы наши сотрудники получали поддержку, в которой они нуждаются в этом процессе", – отмечает в пресс-релизе исполнительный директор Пекка Лундмарк.