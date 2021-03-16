Nokia планирует сократить до 10 тысяч рабочих мест

Окончательное число подпадающих под сокращение работников зависит от развития рынка в ближайшие два года. К концу 2023 года компания хочет добиться экономии в размере 600 миллионов евро.

"Решения, которые могут повлиять на наших сотрудников, не принимаются без весомых оснований. Обеспечение правильных навыков и компетенций – необходимый шаг для достижения долгосрочной устойчивой работы. Для меня важно, чтобы наши сотрудники получали поддержку, в которой они нуждаются в этом процессе", – отмечает в пресс-релизе исполнительный директор Пекка Лундмарк.