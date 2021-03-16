Вт, 16.03.2021
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Nokia планирует сократить до 10 тысяч рабочих мест

Штаб-квартира Nokia в Эспоо. ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Компания Nokia сообщает, что планирует сократить 5 000-10 000 рабочих мест в течение двух следующих лет, пишет Yle.

Окончательное число подпадающих под сокращение работников зависит от развития рынка в ближайшие два года. К концу 2023 года компания хочет добиться экономии в размере 600 миллионов евро.

В Nokia в настоящее время работает 90 000 человек.

"Решения, которые могут повлиять на наших сотрудников, не принимаются без весомых оснований. Обеспечение правильных навыков и компетенций – необходимый шаг для достижения долгосрочной устойчивой работы. Для меня важно, чтобы наши сотрудники получали поддержку, в которой они нуждаются в этом процессе", – отмечает в пресс-релизе исполнительный директор Пекка Лундмарк.

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