В Таллинне при пожаре в жилом доме пострадал человек

Обеспокоенный сосед сообщил в Центр тревоги в 19.30, что в одной из квартир двухэтажного деревянного дома на улице Ару случился пожар. Прибывшие спасатели обнаружили пожар в квартире на первом этаже, где горели шторы и стены, сообщил BNS представитель Пыхьяского спасательного центра.