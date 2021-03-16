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  • В Таллинне при пожаре в жилом доме пострадал человек

В Таллинне при пожаре в жилом доме пострадал человек

Спасатель. Иллюстративное фото. ФОТО: Mailiis Ollino

В понедельник вечером в Пыхья-Таллинне загорелся жилой дом, находившийся в нем жилец пострадал.

Обеспокоенный сосед сообщил в Центр тревоги в 19.30, что в одной из квартир двухэтажного деревянного дома на улице Ару случился пожар. Прибывшие спасатели обнаружили пожар в квартире на первом этаже, где горели шторы и стены, сообщил BNS представитель Пыхьяского спасательного центра.

Жильца вывели из квартиры и доставили в скорую для проверки здоровья. Пожар был локализован за десять минут.

Точная причина пожар выясняется.

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