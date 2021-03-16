В Таллинне при пожаре в жилом доме пострадал человек
В понедельник вечером в Пыхья-Таллинне загорелся жилой дом, находившийся в нем жилец пострадал.
В понедельник вечером в Пыхья-Таллинне загорелся жилой дом, находившийся в нем жилец пострадал.
Обеспокоенный сосед сообщил в Центр тревоги в 19.30, что в одной из квартир двухэтажного деревянного дома на улице Ару случился пожар. Прибывшие спасатели обнаружили пожар в квартире на первом этаже, где горели шторы и стены, сообщил BNS представитель Пыхьяского спасательного центра.
Жильца вывели из квартиры и доставили в скорую для проверки здоровья. Пожар был локализован за десять минут.
Точная причина пожар выясняется.