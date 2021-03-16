Вт, 16.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Швеция приостановила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca

Вакцина от коронавируса AstraZeneca. ФОТО: CHRISTOPHE ENA/AP

Швеция приостановила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca/Oxford и пока неизвестно, речь идет о временном шаге или о долгосрочном решении, сообщает ERR.

«Это мера предосторожности», - сказал во вторник главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

В понедельник использование препарата AstraZeneca приостановили несколько стран, среди которых Германия, Италия, Франция и Испания.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) отмечает, что вакцинация может быть продолжена одновременно с исследованием потенциального риска тромбоза. В четверг EMA проведет внеочередное собрание по AstraZeneca.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях! Ищите Rus.Postimees в Telegram и TikTok

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back