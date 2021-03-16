Швеция приостановила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca
Швеция приостановила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca/Oxford и пока неизвестно, речь идет о временном шаге или о долгосрочном решении, сообщает ERR.
Швеция приостановила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca/Oxford и пока неизвестно, речь идет о временном шаге или о долгосрочном решении, сообщает ERR.
«Это мера предосторожности», - сказал во вторник главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.
В понедельник использование препарата AstraZeneca приостановили несколько стран, среди которых Германия, Италия, Франция и Испания.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) отмечает, что вакцинация может быть продолжена одновременно с исследованием потенциального риска тромбоза. В четверг EMA проведет внеочередное собрание по AstraZeneca.