Прибыль VKG упала на 75 процентов

Неаудированная чистая прибыль в 2020 году составила 8,9 млн евро, что на 75% меньше, чем в 2019 году. Доход от продаж снизился на 19% до 208 миллионов евро. Несмотря на спад на нефтяных рынках и ситуацию, связанную с COVID-19, концерн смог сохранить конкурентоспособность на мировом рынке и продолжил работать на полную мощность. Предприятие не посчитало необходимым воспользоваться предлагаемыми государством пособиями по заработной плате.

Причиной сокращения прибыли стало снижение цен на нефть на мировом рынке в связи с пандемией COVID-19. Средняя цена нефти марки Brent в 2020 году составила 43 доллара за баррель, что на 33% ниже, чем в 2019 году, и на один доллар ниже, чем во время кризиса 2016 года. Средняя цена топливного масла с 1-процентным содержанием серы, которое является референтным продуктом среди сланцевых масел VKG, составила 235 евро за тонну (–32%).

«Если рыночные цены находятся на уровне, при котором производство каждый день приносит убыток в размере более 100 тысяч евро, то коммерчески правильным решением будет остановить производство. Однако на этот раз, сократив расходы и инвестиции, нам удалось найти возможности, позволяющие избежать остановки производства и сокращений. Решительные действия со стороны предыдущего правительства, направленные на исправление несправедливости налоговой политики, в самый острый момент кризиса также стали дополнительной поддержкой», – сказал финансовый директор VKG Яанис Сепп, вспоминая самые напряжённые моменты прошлого года.

В течение года предприятие концерна, производящее сланцевое масло, переработало 4,75 млн тонн сланца (–5,5%), из которых было получено 629 тысяч тонн масляной продукции (–4,5%). Причиной сокращения объёма производства на 30 тысяч тонн стал отказ от обогащения дорогостоящего закупаемого сланца. Из произведённых товаров наибольшее пропорциональное уменьшение наблюдалось в производстве кокса (–36%), так как спрос и цены на кокс снизились. В то же время ситуация на рынке фенольной продукции и продуктов тонкой химии стала приятным сюрпризом, в результате чего их производство выросло на 55%. 95% всей продукции ушло на экспорт, а 5% использовалось в Эстонии.

Объем электроэнергии, произведенной в качестве побочного продукта при производстве сланцевого масла, сократился на 5,9% до 446 гигаватт-часов, что составило 10% произведенной и 6% потребленной электроэнергии в Эстонии в прошлом году. Из-за более теплых зимних месяцев объем продаж тепловой энергии конечным потребителям также уменьшился на 6,8% и составил 248 гигаватт-часов.

Объем инвестиций в прошлом году был сокращен на 53%. В различные проекты, связанные с экологией, а также повышением надежности и эффективности производства, было вложено 14,2 миллиона евро.