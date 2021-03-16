В странах Балтии растет число суточных заражений COVID-19

В Эстонии, как сообщил во вторник департамент здоровья, за сутки скончались 11 человек с COVID-19, с начала пандемии умерли от коронавируса 739 человек.

Общее число выявленных случаев заражения с начала пандемии в Эстонии возросло до 87 548. Накануне был зафиксирован 1281 новый случай COVID-19.

Введена как минимум одна доза вакцины у 141 912 человек (10,676% от численности населения), курс вакцинации завершен у 52 932 человек (3 983%).

В Литве за минувшие сутки, по данным департамента статистики, от коронавируса умерли пять человек. Всего от COVID-19 в стране скончались 3416 человек. В общей сложности с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 6908 смертей.

С начала пандемии в Литве зарегистрировано 206 тыс. 290 случаев COVID-19. Накануне было выявлено 249 новых случаев.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 6385 человек, второй дозой - 924. В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 260 тыс. 616 человек, обеими дозами - 100 тыс. 185 человек.

В Латвии за прошедшие сутки скончались восемь заразившихся коронавирусом, сообщает во вторник Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). С начала пандемии умерли 1777 пациентов с COVID-19.