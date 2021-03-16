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  • Прогноз вирусолога: уровень заболеваемости скоро снизится

Прогноз вирусолога: уровень заболеваемости скоро снизится

Ирья Лутсар ФОТО: Remo Tõnismäe

Как показывает опыт других стран, высокий уровень инфицирования в Эстонии скоро начнет снижаться, пишет Rus.ERR.

Как сказала в интервью ERR глава правительственного научного совета Ирья Лутсар, после такого высокого показателя заболеваемости цифры начинают снижаться. "Во многих странах было заметно, что небольшие цифры, как были у нас в январе, держатся очень долгое время, - сказала Лутсар. - Конечно, таким высоким уровень заболеваемости не останется, но сложно прогнозировать, что он быстро снизится до нуля".

"Во-вторых, во многих европейских странах заметно, что заболеваемость вновь начала расти", - отметила Лутсар, перечислив Италию, Польшу, Германию и Францию.

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