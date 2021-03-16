Прогноз вирусолога: уровень заболеваемости скоро снизится
Как показывает опыт других стран, высокий уровень инфицирования в Эстонии скоро начнет снижаться, пишет Rus.ERR.
Как показывает опыт других стран, высокий уровень инфицирования в Эстонии скоро начнет снижаться, пишет Rus.ERR.
Как сказала в интервью ERR глава правительственного научного совета Ирья Лутсар, после такого высокого показателя заболеваемости цифры начинают снижаться. "Во многих странах было заметно, что небольшие цифры, как были у нас в январе, держатся очень долгое время, - сказала Лутсар. - Конечно, таким высоким уровень заболеваемости не останется, но сложно прогнозировать, что он быстро снизится до нуля".
"Во-вторых, во многих европейских странах заметно, что заболеваемость вновь начала расти", - отметила Лутсар, перечислив Италию, Польшу, Германию и Францию.