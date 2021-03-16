Матч между "Флорой" и "Нымме Калью" отложен из-за коронавируса
Матч второго тура чемпионата Эстонии по футболу между столичными "Флорой" и "Нымме Калью", который должен был состояться 20 марта, перенесен на неопределенный срок, пишет Rus.ERR.
Матч второго тура чемпионата Эстонии по футболу между столичными "Флорой" и "Нымме Калью", который должен был состояться 20 марта, перенесен на неопределенный срок, пишет Rus.ERR.
Из-за того, что один из футболистов "Флоры" сдал положительный тест на коронавирус, вся команда ушла на самоизоляцию.
Новое время игры "Флора" - "Калью" в настоящее время неизвестно.
В минувшее воскресенье коронавирус не позволил провести гостевую встречу "Флоры" против тартуской "Таммеки".
Пока в новом чемпионате Эстонии по футболу удалось сыграть всего три поединка.