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  • Матч между "Флорой" и "Нымме Калью" отложен из-за коронавируса

Матч между "Флорой" и "Нымме Калью" отложен из-за коронавируса

Игроки "Флоры". ФОТО: Sander Ilvest

Матч второго тура чемпионата Эстонии по футболу между столичными "Флорой" и "Нымме Калью", который должен был состояться 20 марта, перенесен на неопределенный срок, пишет Rus.ERR.

Из-за того, что один из футболистов "Флоры" сдал положительный тест на коронавирус, вся команда ушла на самоизоляцию.

Новое время игры "Флора" - "Калью" в настоящее время неизвестно.

В минувшее воскресенье коронавирус не позволил провести гостевую встречу "Флоры" против тартуской "Таммеки".

Пока в новом чемпионате Эстонии по футболу удалось сыграть всего три поединка.

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