Матч между "Флорой" и "Нымме Калью" отложен из-за коронавируса

Из-за того, что один из футболистов "Флоры" сдал положительный тест на коронавирус, вся команда ушла на самоизоляцию.

Новое время игры "Флора" - "Калью" в настоящее время неизвестно.

В минувшее воскресенье коронавирус не позволил провести гостевую встречу "Флоры" против тартуской "Таммеки".