Глас народа ⟩ Садоводческие магазины закрыты: а если саженцы хочется потрогать?
Хочется, как говорится, перехочется: заказывайте в интернете! Или есть все-таки какие-то альтернативные решения? Попробуем разобраться.
Хочется, как говорится, перехочется: заказывайте в интернете! Или есть все-таки какие-то альтернативные решения? Попробуем разобраться.
На сайте популярного Нansaplant на траурно-черной ленточке мелкими буквочками написано, что по распоряжению правительства садоводческий центр временно закрыт, но бизнес-клиентов будут обслуживать по договоренности. Выдача заказанного по интернету товара тогда-то и тогда-то.
А вот Hortes предлагает несколько вариантов. Например, сделать заказ по телефону, причем вас соединят именно с тем садоводческим центром, откуда вы будете забирать свой заказ, и прямо в процессе телефонного разговора работник магазина будет его комплектовать.
Можно сделать заказ в их интернет-магазине, получить в посылочном автомате. Но если вы заказали очень высокое дерево или двадцать кустов сразу, то заказ вам доставят с курьером.
Но самое интересное предложение – заказать товар, сделав бесплатный звонок прямо с сайта, кликнув на розовую иконку с изображением зеленой телефонной трубки. При этом, как там написано, представители службы поддержки могут включить видеокамеру, и клиент сможет увидеть, что на момент заказа есть в ассортименте, и выбрать вместе с продавцом понравившееся растение. В общем, Hortes оказался во всеоружии.
Другие магазины, например, строительные с большими отделами по садоводству, да и специализированные, например, расположенный далеко за пределами Харьюмаа Maarahvapood предлагают уже ставший за несколько дней стандартным drive-in, заказ по интернету и выдачу его в дверях магазина с соблюдением правила «2+2». Правда, если вы покупаете не рулон тейпа, а саженец прихотливого растения, то хочется самому его осмотреть и потрогать. Правда, это естественное желание?
Как отреагировал на изменения в правилах торговли широкий потребитель, то есть наши садоводы и огородники, мы решили узнать из первых рук: у участников популярной фейсбучной группы «Садоводы, дачники и сельское хозяйство Эстонии».
- Я все закупила в последние два дня перед закрытием. Планирую заказать кустики саженцев, но из Польши.
- Я, конечно, еще тот огородник, меня вполне устраивают интернет-магазины. Я не вижу проблему. Хотя, наверное, поколение постарше хотело бы потрогать и посмотреть и к э-магазинам относятся с осторожностью.
- Убедилась, что лучше потрогать, посмотреть, выбрать самой, тогда некому будет предъявить претензии, только себе. Растения часто приходят в очень плохом состоянии.
- Я и за онлайн, и за потрогать и пощупать, и за обменяться. Все методы хороши по обстоятельствам!
- Запаслась семенами в конце прошлого сезона. Сейчас лук, горох, укроп - все есть в «Максиме». Не заметила никакой проблемы с закрытием магазинов.
- Семена всегда через интернет, саженцы предпочитаю выбирать сама. В Juhanipuukool кое-что из саженцев закинула в корзину, но, надеюсь, смогу выбрать сама на месте.
- Вчера зашла на несколько сайтов и в Hortes и что увидела? Десять сортов каких-то цветов, написано, что разные цвета и всё. Выбора никакого. Плюс к этому пострадают те, кто столько труда вложил в саженцы, а продать не могут. Ведь это скоропортящийся товар – особенно цветочная рассада…
- Я зимой заказываю растения в питомниках, весной забираю. И конечно, лично езжу смотреть, хотя в интернете выбор больше, чем в питомниках.
- Почти все покупаю через пощупать и посмотреть. В наших интернет- магазинах сделать покупку ни разу не получилось, так как почтовая доставка получается 6 евро с мелочью, а если хочешь только семена, то это получается дорого! Так что все растения покупаю в питомниках сама. У участников нашей группы покупала растения и очень довольна осталась, все растет хорошо!
- Пользуюсь уже проверенными интернет-магазинами, так как не всегда меня радует ассортимент в обычных садовых магазинах. Семена, рассаду клубники, саженцы, землю часто через э-магазины Rõngu aed, seemnemaailm.
- А мне нравится онлайн, там я не делаю импульсивных покупок. Онлайн можно все спокойно прочитать про растения. Ну, и все покупки пока были хорошие. И саженцы, и семена.
- Не люблю интернет-магазины, люблю погулять между рядами саженцев, глазами посмотреть, руками потрогать. Семена, грунт, мульчу - да, можно и через сайты купить, а вот саженцы только воочию.
- Саженцы есть и в продуктовых магазинах, да и семена тоже. Сегодня пришло уведомление, что Rõngu aed начинает принимать заказы. Сама заказывала у них, нареканий нет. Закрытие магазинов не считаю проблемой для садоводства, можно выкрутиться, да и время еще позволяет.
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Вот такой срез мнений. В группе почти 9000 участников, так что приведенные выше цитаты вполне можно считать гласом народа. И этот народ, с любовью ухаживающий за своими садами-огородами, не пропадет: и урожай соберет, и цветами налюбуется!