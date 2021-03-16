Глас народа ⟩ Садоводческие магазины закрыты: а если саженцы хочется потрогать?

На сайте популярного Нansaplant на траурно-черной ленточке мелкими буквочками написано, что по распоряжению правительства садоводческий центр временно закрыт, но бизнес-клиентов будут обслуживать по договоренности. Выдача заказанного по интернету товара тогда-то и тогда-то.

А вот Hortes предлагает несколько вариантов. Например, сделать заказ по телефону, причем вас соединят именно с тем садоводческим центром, откуда вы будете забирать свой заказ, и прямо в процессе телефонного разговора работник магазина будет его комплектовать.

Можно сделать заказ в их интернет-магазине, получить в посылочном автомате. Но если вы заказали очень высокое дерево или двадцать кустов сразу, то заказ вам доставят с курьером.

Но самое интересное предложение – заказать товар, сделав бесплатный звонок прямо с сайта, кликнув на розовую иконку с изображением зеленой телефонной трубки. При этом, как там написано, представители службы поддержки могут включить видеокамеру, и клиент сможет увидеть, что на момент заказа есть в ассортименте, и выбрать вместе с продавцом понравившееся растение. В общем, Hortes оказался во всеоружии.

Другие магазины, например, строительные с большими отделами по садоводству, да и специализированные, например, расположенный далеко за пределами Харьюмаа Maarahvapood предлагают уже ставший за несколько дней стандартным drive-in, заказ по интернету и выдачу его в дверях магазина с соблюдением правила «2+2». Правда, если вы покупаете не рулон тейпа, а саженец прихотливого растения, то хочется самому его осмотреть и потрогать. Правда, это естественное желание?

Как отреагировал на изменения в правилах торговли широкий потребитель, то есть наши садоводы и огородники, мы решили узнать из первых рук: у участников популярной фейсбучной группы «Садоводы, дачники и сельское хозяйство Эстонии».

- Я все закупила в последние два дня перед закрытием. Планирую заказать кустики саженцев, но из Польши.

- Я, конечно, еще тот огородник, меня вполне устраивают интернет-магазины. Я не вижу проблему. Хотя, наверное, поколение постарше хотело бы потрогать и посмотреть и к э-магазинам относятся с осторожностью.

- Убедилась, что лучше потрогать, посмотреть, выбрать самой, тогда некому будет предъявить претензии, только себе. Растения часто приходят в очень плохом состоянии.

- Я и за онлайн, и за потрогать и пощупать, и за обменяться. Все методы хороши по обстоятельствам!

- Запаслась семенами в конце прошлого сезона. Сейчас лук, горох, укроп - все есть в «Максиме». Не заметила никакой проблемы с закрытием магазинов.

- Семена всегда через интернет, саженцы предпочитаю выбирать сама. В Juhanipuukool кое-что из саженцев закинула в корзину, но, надеюсь, смогу выбрать сама на месте.