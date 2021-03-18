Что происходит с рыбой на Чудском, или За бедных рыбаков замолвите слово

Ближе к лету нам меланхолично сообщат, что осенняя путина, судя по всему, будет еще более молниеносной, нежели прошлогодняя. В подобных чиновничьих отписках бесполезно искать сочувствие и понимание. Скорее наоборот: между казенных строк несложно прочесть: «Вы, рыбаки, сами во всем виноваты. Зачем ловите так много рыбы? Что с того, что озеро переполнено судаком. Ученые утверждают обратное, а им виднее. Ловите поменьше, растяните, так сказать, удовольствие. И все будет ОК!»

В общем, как говаривал не к ночи будь помянутый Ульянов-Ленин: «Страшно далеки они от народа».

Раз уж меня занесло на несколько ироничную стезю, не могу удержаться, чтобы не пофантазировать на тему, как нам сладить со злополучным «чрезмерным выловом», который вынуждает государственных мужей оправдываться, а рыбаков - раньше времени сходить на берег.

- Ставьте меньше, чем указано в разрешении, сетей. Это возможно, но при условии, что сосед-рыбак сделает то же самое, а условный Пушкин оплатит стоимость лицензии. Значит – невозможно.

Комментарий Министерства окружающей среды

Rus.Postimees обратился за комментариями к Министерству сельской жизни, где заверили, что тема это не в их компетенции и перенаправили в Министерство окружающей среды.

Как объяснил главный специалист отдела рыбных запасов Министерства окружающей среды Маргус Салунди, уменьшение квоты на вылов судака основано на результатах экспериментальных выловов, проведенных Эстонией и Россией. «В Эстонии экспериментальным рыболовством занимается Эстонский морской институт Тартуского университета. Их результаты показали, что крупные запасы судака находятся в относительно хорошем состоянии, но c пополнением запасов в ближайшие три года дела обстоят плохо. Научные данные российской стороны показали, что состояние запасов еще хуже. Поэтому улов судака был ограничен, и кроме того на заседании Эстонско-российской межправительственной комиссии по рыболовству в 2021 году договорились не снижать нижний предел разрешенного улова судака», - сказал он.

Как отметил Салунди, государственные квоты на вылов устанавливаются решением Эстонско-российской межправительственной комиссии по рыболовству на основе сочетания научных рекомендаций обеих сторон. Они основаны на результатах экспериментального промысла эстонской и российской стороны. По его словам, в прошлом году результаты экспериментального промысла Эстонии и России сильно различались, и квота на судака была сформирована в основном за счет эстонских водных запасов. «Российская сторона оценила свои запасы в 160 тонн, эстонская сторона - в 880 тонн, что в сумме составляет 1040 тонн, то есть по 520 тонн для обеих сторон», - пояснил он.

По словам Салунди, у Эстонии нет возможности в одностороннем порядке устанавливать квоты на вылов рыбы и устанавливать общие ограничения на вылов в приграничных водах. «Предложение не сокращать низший предел поступило с эстонской стороны в этом году, чтобы обеспечить прирост в следующие периоды. В то же время это было неизбежно и поэтому согласовано таким образом», - пояснил он.

Действительно ли российская сторона мухлюет со статистикой улова, Салунди сказать не смог, лишь отметил, что Россия передает свою статистику улова в Эстонию, а Эстония - в Россию в соответствии с согласованной процедурой, точность данных не проверяется.

Он отметил, что результаты экспериментальных уловов показывают, что поголовье щуки уменьшилось, но все еще находится на умеренном уровне. «Основная часть запасов - поколение щуки 2013-2016 годов. В результате квота на щуку была сокращена до 135 тонн, в прошлом году этот показатель составил 170 тонн», - сказал Салунди.

По его словам, уменьшение рыбных запасов происходит из-за небольшого прироста, причины которого как естественного характера (например, погода и качества воды), так и из-за рыболовства. «В 2020 году запасы большинства промысловых рыб в озере сократились. Это, в частности, касается основных промысловых рыб в озере, судака и окуня, а также ряпушки. Поголовье щуки также уменьшилось. То, что большой судак есть, не означает, что запас стабилен в долгосрочной перспективе. Если в течение нескольких лет роста не будет, это рано или поздно ударит по квотам. В контексте судака сейчас трудные времена, и полный вылов и этих последних крупных судаков не обоснован. Например, запасы леща находятся на лучшем уровне за последнее десятилетие. Таким образом, не все напрямую связано друг с другом», - подытожил он.

Елизавета Калугина