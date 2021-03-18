Что происходит с рыбой на Чудском, или За бедных рыбаков замолвите слово
- Квоту на вылов судака снизили почти в два раза
- По мнению рыбаков, популяция судака из года в год возрастает
- Российская сторона, возможно, мухлюет со статистикой улова
- Квота на вылов щуки за последние пару лет несколько раз резко менялась
Глобальное потепление взяло тайм-аут и в Эстонию пришла зима. Причудские рыбаки радостно погрузились в уже подзабытую суету зимней путины: со снегоходами, «каракатами», «китайцами» и «торпедами». Однако радость была недолгой…