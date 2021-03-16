Полиция предупредила о необычном мошенничестве

На прошлой неделе в полицию поступило сообщение из Пярнуского уезда о мошенничестве. Мошенники предложили работу, а для того, чтобы зарегистрировать человека на работу, попросили его ИД-карту с паролями. По словам участкового Пярнуского полицейского участка Янека Сахаренко, мошенники создают у людей ложное впечатление, что они имеют право получать эти данные от человека и совершать транзакции.

Обычно люди обращаются в полицию после неприятного сюрприза - им приходит требование вернуть долг.

«Невнимательность дает мошенникам возможность зарабатывать деньги за чужой счет. Вверенные мошенникам документы в основном используются для заключения кредитных договоров или получения быстрой ссуды», - сказал Сахаренко. Полицейский призывает людей быть очень осторожными с документами, удостоверяющими личность, и ни в коем случае не доверять свои документы посторонним.

Полиция советует внимательно и критически относиться ко всем предложениям быстро обогатиться. О действиях мошенников обязательно нужно поговорить со своими пожилыми родственниками. Убедитесь, что они осведомлены о мошенничестве, и, при необходимости, объясните им, что документы нельзя легкомысленно передавать кому-либо. О странных предложениях необходимо сообщать участковому или звонить по номеру 112.