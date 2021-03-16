Леброн Джеймс установил фантастический рекорд НБА

Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который оформил 10 трипл-даблов в возрасте 35+ лет. Джейсон Кидд набирал восемь трипл-даблов в таком возрасте, следующие в списке Марк Газоль и Пол Пирс делали это всего трижды. Кроме того, Джеймс сравнялся с легендарным центровым Уилтом Чемберленом по трипл-даблам после 30 лет. Леброн и Уилт оформляли по 61 трипл-даблу, причём Чемберлен только дважды делал это, когда ему исполнилось 35 лет.