Картина дня: реакция на участие Кылварта в телепередаче, напряженная ситуация в больницах и Эстония продолжит вакцинацию AstraZeneca

Политолог об участии Кылварта в передаче «60 минут»: это нанесение ущерба Эстонии и ее репутации

Вчера мэр Таллинна Михаил Кылварт выступил в эфире российской передачи «60 минут», где рассказал, как проходит в Эстонии вакцинация и поделился соображениями относительно возможного применения в нашей стране российской вакцины «Спутник V». Читать далее...

Приходите на вакцинацию в три часа ночи: жители Эстонии получили странные сообщения

На прошлой неделе люди, зарегистрировавшиеся на государственном портале eesti.ee на первую прививку от коронавируса, после первой дозы вакцины получили от портала уведомление о том, когда им следует сделать следующую прививку. К сожалению, многие уведомления были с неверным временем, и во избежание дальнейшей путаницы рассылка уведомлений о второй дозе была прекращена. Читать далее...

AstraZeneca, или Игра на нервах бедных крыс

Утро для меня началось с двух новостей: «Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca» и «За неделю в Эстонии зафиксировано 11 серьезных побочных эффектов в ходе вакцинации». Маленький спойлер: восемь из них связаны с AstraZeneca. Читать далее...

Экс-наркоторговца хотят выслать из Эстонии, разлучив с женой и ребенком

Жительница Тарту Светлана утверждает, что эстонское государство хочет депортировать в Россию ее дорогого мужа и отца ее ребенка Юрия. Женщина в отчаянии, потому что ее муж всю жизнь прожил в Эстонии, и у него нет другой родины. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 Танель Кийк: Эстония продолжит вакцинацию AstraZeneca

Руководитель отдела инфекционных заболеваний Ханна Сепп, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и медицинский советник Департамента лекарств Арал Ирс рассказали на пресс-конференции о распространении коронавируса в Эстонии. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 1463 зараженных, скончались 11 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7865 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1463, то есть 18,6% от общего количества. Читать далее...

Канализационные трубы знают правду о здоровье жителей Эстонии

Ученые Тартуского университета с августа прошлого года изучают сточные воды городов Эстонии на предмет наличия в них коронавируса. Читать далее...

Глас народа 〉 Садоводческие магазины закрыты: а если саженцы хочется потрогать?

Хочется, как говорится, перехочется: заказывайте в интернете! Или есть все-таки какие-то альтернативные решения? Попробуем разобраться. Читать далее...

Достигли предела: Ида-Таллиннская центральная больница открыла четвертое Covid-отделение

Ида-Таллиннская центральная больница с сегодняшнего дня открыла четвертое Covid-отделение, в котором 24 койки. Всего в больнице сейчас 151 койко-место для Covid-больных, из них 23 места для интенсивной терапии второй степени и девять - третьей степени. Читать далее...

Центр тревоги: все больше людей ищет возможность обойти ограничения