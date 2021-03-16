Картина дня: реакция на участие Кылварта в телепередаче, напряженная ситуация в больницах и Эстония продолжит вакцинацию AstraZeneca
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 марта.
Вчера мэр Таллинна Михаил Кылварт выступил в эфире российской передачи «60 минут», где рассказал, как проходит в Эстонии вакцинация и поделился соображениями относительно возможного применения в нашей стране российской вакцины «Спутник V». Читать далее...
На прошлой неделе люди, зарегистрировавшиеся на государственном портале eesti.ee на первую прививку от коронавируса, после первой дозы вакцины получили от портала уведомление о том, когда им следует сделать следующую прививку. К сожалению, многие уведомления были с неверным временем, и во избежание дальнейшей путаницы рассылка уведомлений о второй дозе была прекращена. Читать далее...
Утро для меня началось с двух новостей: «Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca» и «За неделю в Эстонии зафиксировано 11 серьезных побочных эффектов в ходе вакцинации». Маленький спойлер: восемь из них связаны с AstraZeneca. Читать далее...
Жительница Тарту Светлана утверждает, что эстонское государство хочет депортировать в Россию ее дорогого мужа и отца ее ребенка Юрия. Женщина в отчаянии, потому что ее муж всю жизнь прожил в Эстонии, и у него нет другой родины. Читать далее...
Руководитель отдела инфекционных заболеваний Ханна Сепп, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и медицинский советник Департамента лекарств Арал Ирс рассказали на пресс-конференции о распространении коронавируса в Эстонии. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7865 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1463, то есть 18,6% от общего количества. Читать далее...
Ученые Тартуского университета с августа прошлого года изучают сточные воды городов Эстонии на предмет наличия в них коронавируса. Читать далее...
Хочется, как говорится, перехочется: заказывайте в интернете! Или есть все-таки какие-то альтернативные решения? Попробуем разобраться. Читать далее...
Ида-Таллиннская центральная больница с сегодняшнего дня открыла четвертое Covid-отделение, в котором 24 койки. Всего в больнице сейчас 151 койко-место для Covid-больных, из них 23 места для интенсивной терапии второй степени и девять - третьей степени. Читать далее...
В свой первый год работы Государственный инфотелефон Центра тревоги 1247 стал важнейшим источником информации во время кризиса. Поступающие звонки позволяют определить основные проблемы людей, а также вопросы, которые вызывают сомнения. Читать далее...
Депутат Европарламента Яна Тоом дала интервью передаче «60 минут» телеканала Россия-1, где высказала мнение о ситуации вокруг российской вакцины «Спутник V», а также о том, как проходит вакцинация в Евросоюзе и Эстонии. Читать далее...
С приходом нового правительства в нашей политической жизни наметилось некоторое оживление. Особенно это заметно по двум направлениям. Читать далее...
Швеция приостановила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca/Oxford и пока неизвестно, речь идет о временном шаге или о долгосрочном решении. Читать далее...
Как показывает опыт других стран, высокий уровень инфицирования в Эстонии скоро начнет снижаться. Читать далее...
Правительство во вторник на кабинетном совещании в режиме видеоконференции договорилось о дополнительном бюджете объемом 641,4 млн евро. Читать далее...
С этого года в силу вступил ряд изменений, касающихся второй пенсионной ступени. Начальник отдела страхования Министерства финансов Сийри Тынисте в своем блоге рассказывает о десяти моментах, на которые обязательно нужно обратить внимание.
Postimees связался с представителями нескольких футбольных клубов эстонской Лиги мастеров, и все они осудили скандал, разразившийся вокруг тренера Жетулио Аурелио Фредо и клуба "Нымме Калью". Читать далее...