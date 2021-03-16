Владелец конопляного бизнеса закрывает магазин, но продажа в интернете продолжится

Однако интернет-магазин останется открытым.

Единственный до сих пор в своем роде магазин CBD в Раквере был открыт в конце 2019 года. Владелец магазина Юрьо Ундуск признал, что закрытие было вызвано несколькими последовательными волнами ограничений, которые напрямую повлияли на кошельки покупателей и, как следствие, на количество посетителей магазина.

Пока Ундуск, впрочем, не видит причин для ликвидации компании.

«Нам показалось более разумным сократить расходы и закрыться до того, как бизнес станет убыточными, потому что на самом деле дела идут не так плохо. В городе размером с Раквере будет достаточно просто продолжать работу в формате интернет-магазина», - сказал Ундуск.