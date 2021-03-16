Pfizer/BioNTech поставят больше, чем планировалось
Во вторник, 16 марта, Европейский союз достиг соглашения об ускорении доставки 10 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в страны ЕС, сообщил rus.err.ee.
Во вторник, 16 марта, Европейский союз достиг соглашения об ускорении доставки 10 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в страны ЕС, сообщил rus.err.ee.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что дозы вакцины, которые первоначально планировались на третий квартал, доставят в страны ЕС до июля: «Эти 10 млн. доз обеспечат увеличение общего объема вакцины BioNTech/Pfizer до более чем 200 млн. доз во втором квартале».
ЕС поставил целью обеспечить наличие достаточного количества вакцин от коронавируса, чтобы к концу лета вакцинировать 70% взрослого населения Евросоюза.