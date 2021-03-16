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Мечта! ⟩ На Найссаре продают три земельных участка

Найссаар. Снимок иллюстративный. ФОТО: Вера Копти.

Волостная управа Виймси объявила письменный аукцион на продажу трех объектов недвижимости, расположенных в Тагакюла на острове Найссаар, передает Kodustiil со ссылкой на портал недвижимости City24.

На аукцион выставлены участки недвижимости Вирби, Вирбикалда и Вирбикюнка, расположенные на северной оконечности Найссаара. Все участки на 100 процентов предназначены для строительства жилья! 

  • Площадь участка Virbi -  2991 м2. Стартовая цена - 21 000 евро, залог - 2100 евро.
  • Площадь участка Virbikalda - 2883 м2. Стартовая цена - 24 000 евро, залог - 2400 евро.
  • Площадь участка Virbikünka - 2938 м2. Стартовая цена - 21 000 евро, залог - 2100 евро.

Письменные предложения необходимо подавать на бумажном носителе в запечатанном конверте в волостную управу Виймси. Крайний срок подачи письменных предложений - 26 апреля в 12.00. Конверты вскроют 27 апреля в 10.00.

Залог для участия в аукционе необходимо внести заранее. Расходы по заключению сделки купли-продажи недвижимости, включая нотариальные сборы и государственную пошлину, полностью оплачиваются покупателем недвижимости.

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