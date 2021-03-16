Карантин в Литве, очевидно, будет продлен и в апреле
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не сомневается, что, учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, карантин в стране будет продлен и в апреле.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не сомневается, что, учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, карантин в стране будет продлен и в апреле.
"Постановление действует до 31 марта. Нисколько не сомневаюсь, что постановление нужно будет продлить", – заявила она в интервью Радио ЛРТ.
Она добавила, что если в ближайшие недели ситуация в стране существенно не изменится, то на Пасху могут быть введены различные ограничения, касающиеся карантина и передвижения между самоуправлениями.
Шимоните заявила, что на следующей неделе планируется вернуть учащихся начальной школы в школы, а это увеличивает риск того, что заболеваемость коронавирусом будет расти. Однако теперешняя ситуация не дает оснований для слишком большого оптимизма.
За минувшие сутки в Литве было выявлено 628 новых случаев коронавируса, еще 5 человек в возрасте от 70 до 89 лет скончались. За последние 14 дней число новых случаев заболевания на 100 000 жителей достигло 230 случаев.