Карантин в Литве, очевидно, будет продлен и в апреле

"Постановление действует до 31 марта. Нисколько не сомневаюсь, что постановление нужно будет продлить", – заявила она в интервью Радио ЛРТ.

Она добавила, что если в ближайшие недели ситуация в стране существенно не изменится, то на Пасху могут быть введены различные ограничения, касающиеся карантина и передвижения между самоуправлениями.

Шимоните заявила, что на следующей неделе планируется вернуть учащихся начальной школы в школы, а это увеличивает риск того, что заболеваемость коронавирусом будет расти. Однако теперешняя ситуация не дает оснований для слишком большого оптимизма.