Популярный немецкий интернет-магазин модной одежды выходит на эстонский рынок

Помимо Эстонии популярная интернет-платформа Zalando выйдет на рынки Латвии, Литвы, Хорватии, Словении и Словакии, а в 2022 году расширится на Венгрию и Румынию, сообщила компания.

В 2020 году активная клиентская база Zalando выросла на 25 процентов до 38,7 миллиона пользователей. В прошлом году объем продаж компании составил 10,7 миллиарда евро, что на 30,4 процента больше, чем годом ранее.

