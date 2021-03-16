Вт, 16.03.2021
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«Мы шили до 5000 масок в день»: выручка эстонской фирмы подскочила на 855%

Järvamaa arenduskeskus tellis oma kollektiivile nimelised maskid. ФОТО: Erakogu

Оборот компании T-Style, которая во время пандемии переключилась на производство многоразовых масок, в четвертом квартале вырос на 855%, пишет DV.ee.

Если еще в 2019 году оборот T-Style составлял чуть больше 288 000 евро за год, то за последний квартал прошлого года он превысил 770 000 евро.

«Мы только подводим итоги года, но один лишь ноябрь принес нам дополнительный годовой оборот», - сказал глава компании Эеро Кивикас.

Читайте подробнее на DV.ee.

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