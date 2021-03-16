Великобритания назвала Россию "главным врагом" и планирует расширить свой ядерный арсенал

На такой шаг британское правительство пошло после публикации обзора по безопасности, обороне и внешней политике премьер-министра Бориса Джонсона. В обзоре главным врагом Великобритании была названа Россия.

Еще в 2010 году Великобритания ограничила свой ядерный арсенал 180 боеголовками. В их числе межконтинентальные баллистические ракеты, установленные на подводные лодки.

Джонсон отменил ограничение 2010 года и дал указание обновить и расширить арсенал до 260 боеголовок. Он аргументирует такой шаг тем, что изменилась концепция глобальной безопасности.

«Усиление глобальной конкуренции, вызовы международному порядку и распространение потенциально разрушительных технологий — все это угрозы стабильности», — заявил Джонсон.

Официальный обзор безопасности, обороны и внешней политики Джонсон выпустит во вторник, 16 марта. В документе Россия указана как наибольшая государственная угроза для Великобритании.

Согласно обзору, такая оценка связана тем, что РФ «часто агрессивно вторгается» в водное и воздушное пространство Великобритании, а еще готова «убивать диссидентов на британской земле».