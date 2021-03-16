Галерея ⟩ Смотрите, как эффектно выглядит новое освещение Певческого поля!
Во вторник вечером были представлены недавно созданные световые решения для маяка и радиомачты Таллиннского Певческого поля, пишет Postimees.
Во вторник вечером были представлены недавно созданные световые решения для маяка и радиомачты Таллиннского Певческого поля, пишет Postimees.
Это второй этап строительства освещения арочного комплекса певческой эстрады.
Художники по свету фирмы RGB Baltic OÜ продемонстрировали возможности прожекторов, установленных на песенной арке, радио и маяке, для различных световых решений.