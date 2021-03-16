Вт, 16.03.2021
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Галерея ⟩ Смотрите, как эффектно выглядит новое освещение Певческого поля!

Во вторник вечером были представлены недавно созданные световые решения для маяка и радиомачты Таллиннского Певческого поля, пишет Postimees.

Это второй этап строительства освещения арочного комплекса певческой эстрады.

Художники по свету фирмы RGB Baltic OÜ продемонстрировали возможности прожекторов, установленных на песенной арке, радио и маяке, для различных световых решений.

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