Рейтинги: поддержка EKRE остается на рекордно высоком уровне

Популярность Центристской партии за неделю выросла на 1,8 процента. Популярность EKRE находится на самом высоком с начала 2019 года уровне.

За первой тройкой следуют «Ээсти 200» (11,1 процента), Социал-демократическая партия (6 процентов) и "Отечество" (5,3 процента). Популярность партии «Ээсти 200» снижается девятую неделю подряд, ни у одной из партий снижение популярности не было таким продолжительным. До этого рейтинг партии рос 10 недель подряд, что также было самым продолжительным периодом с начала 2019 года.