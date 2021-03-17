Рейтинги: поддержка EKRE остается на рекордно высоком уровне
Согласно последним опросам, Партия реформ по-прежнему является самой популярной среди жителей Эстонии.
Согласно последним опросам, Партия реформ по-прежнему является самой популярной среди жителей Эстонии.
По данным опроса, проведенного социологической фирмой Norstat Eesti по заказу НКО Ühiskonnauuringute Instituut (Институт общественных исследований), Партию реформ поддерживает 34,6 процента электората, Консервативную народную партию (EKRE) 19,9 процента, а Центристскую партию - 19,5 процента обладающих правом голоса граждан.
Популярность Центристской партии за неделю выросла на 1,8 процента. Популярность EKRE находится на самом высоком с начала 2019 года уровне.
За первой тройкой следуют «Ээсти 200» (11,1 процента), Социал-демократическая партия (6 процентов) и "Отечество" (5,3 процента). Популярность партии «Ээсти 200» снижается девятую неделю подряд, ни у одной из партий снижение популярности не было таким продолжительным. До этого рейтинг партии рос 10 недель подряд, что также было самым продолжительным периодом с начала 2019 года.
Коалиционные партии поддерживает 54,1 процента респондентов, а оппозиционные 31,2 процента.
НКО Ühiskonnauuringute Instituut — учрежденный в январе 2016 года аналитический центр по изучению происходящих в обществе Эстонии социальных процессов.