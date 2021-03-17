Разведка США: РФ вела кампанию по очернению Байдена в его бытность кандидатом
Российские власти стремились очернить Джозефа Байдена, впоследствии занявшего пост президента США, в ходе его избирательной кампании. Такое утверждение содержится в докладе "Иностранные угрозы американским федеральным выборам в 2020 году", подготовленном Национальным советом по разведке - центром среднесрочного и долгосрочного стратегического планирования в американском разведсообществе - и обнародованном во вторник, 16 марта, Эврил Хейнс, директором Национальной разведки США, пишет DW.