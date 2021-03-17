Разведка США: РФ вела кампанию по очернению Байдена в его бытность кандидатом

"Согласно нашим оценкам, российский президент Путин санкционировал, а ряд российских правительственных организаций провел операции влияния, нацеленные на очернение кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддерживая бывшего президента Трампа, подрывая доверие общественности к избирательному процессу и обостряя социально-политический раскол в США", - подчеркивается в докладе, с которого был снят гриф секретности по распоряжению Хейнс.

Today #ODNI released the declassified Intelligence Community assessment of foreign threats to the 2020 U.S. federal elections, view the full report here: https://t.co/XALE8fJQib pic.twitter.com/ujLaIyENBT — Office of the DNI (@ODNIgov) March 16, 2021

Вместе с тем - в отличие от 2016 года - американское разведсообщество на этот раз не увидело "последовательных киберусилий России с целью получения доступа к инфраструктуре выборов".

По версии американского разведсообщества, российское руководство, в частности, контролировало деятельность Андрея Деркача, украинского законодателя, "сыгравшего видную роль в активности России по оказанию влияния на выборы". Как полагают составители отчета, депутат Верховной Рады Деркач якобы "имеет связи с российскими чиновниками, а также с российскими спецслужбами".

США могут ввести санкции уже на следующей неделе

В числе тех, кто, предположительно, пытался повлиять на выборы в США, также названы Иран, просирийская радикальная группировка "Хезболлах" и Куба. Китай при этом мог не предпринимать активных действий в этом направлении, полагают составители доклада.

Между тем как сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника в Госдепартаменте США, администрация Джозефа Байдена, как ожидается, может объявить санкции в связи с возможным вмешательством России в выборы уже на следующей неделе. Детали ограничительных мер оглашены не были. Тем не менее собеседники канала сказали, что они могут быть направлены против Кремля, Китая и Ирана.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки на брифинге для журналистов 26 февраля уже отмечала, что Вашингтон готовит санкции в отношении России. Говоря о возможных причинах подобного решения, Псаки сослалась на предполагаемое вознаграждение, якобы выплачивавшееся российской стороной талибам за убийства американских военных в Афганистане, а также на кибератаку Sunburst, произведенную с помощью зараженного программного обеспечения американской компании SolarWinds.